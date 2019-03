Cartelera de la TV Cubana

09:15AM MATINEE INFANTIL LOS 101 DALMATAS TÍTULO ORIGINAL: ONE HUNDRED AND ONE DALMATIANS ESTADOS UNIDOS / 1961 / 79 MIN. / DIRECCIÓN: WOLFGANG REITHERMAN, CLYDE GERONIMI, HAMILTON LUSKE REPARTO: ANIMACIÓN Pongo y Perdita, los dálmatas protagonistas, son una feliz pareja canina que vive rodeada de sus cachorros y con sus amos Roger y Anita. Pero su felicidad está amenazada. Cruella de Ville, una pérfida mujer que vive en una gran mansión y adora los abrigos de pieles, se entera de que los protagonistas tienen quince cachorros dálmatas. Entonces, la idea de secuestrarlos para hacerse un exclusivo abrigo de pieles se convierte en una obsesión enfermiza. Para hacer realidad su sueño contrata a dos ladrones. Completamiento Circo: Contorsionistas Animados: Scooby doo y los 13 fantasmas Cap. 2 Curiosidades: Por qué se produce el fuego Música: Muy buenos amigos (clip del filme: El zorro y el sabueso) Animados: Lluvia de albóndigas Cap. 1