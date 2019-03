Cartelera de la TV Cubana

09:00AM LUCAS Manolito, Will Campa, Los Ángeles, Majela y Peter Nieto, Toques del Ríos

11:45AM ENTORNO La vida en el barro y la arena Título: LA VIDA EN EL BARRO Y LA ARENA SINOPSIS: SE PRESENTAN EJEMPLOS DE CÓMO SE DESARROLLA LA VIDA EN ESTE MUNDO INTERMEDIO, QUE NO ES NI TIERRA, NI MAR, EXIGE DE UN TALENTO MUY ESPECIAL. . . ESTAS COSTAS CONTINENTALES SON UN CAMPO DE BATALLA POR LA SUPERVIVENCIA. SE SIGNIFICA LA RICA BIODIVERSIDAD QUE EXISTE, DESDE MICROORGANISMOS, ANFIBIOS, CRUSTACEOS, INSECTOS, PEQUEÑOS PECES. Y AVES. . . . DE IGUAL SE PRESENTA UNA DIVERSA FLORA PROPÌA DEL ECOSISTEMA

02:00PM SENDEROS DEL OESTE EL HOMBRE DEL SUR (Rating 4´4) Título original: Per pochi dollari ancora Italia-España-Francia / 1966 / 105min. / Western-Bélico-Spaghetti Western / Estreno / Color / En Español Dirección: Giorgio Ferroni Reparto: Giuliano Gemma, Ángel del Pozo, Dan Vadis, José Calvo Gary Diamond es un sudista prisionero durante la guerra civil de los Estados Unidos al que le encargan una esperanzadora misión: si acompaña un oficial del Norte a llevar un urgente mensaje a otro fuerte y le ayuda a atravesar las tierras enemogas, quedará en libertad y podrá volver con su gente. Diamond no solo quiere su libertad, también quiere salvar las vidas de sus compañeros sudistas, y sabe que el mensaje que lleva el oficial es importante, por lo que acepta. Sin embargo, el fuerte al que se dirigen es rico en oro y tienen puesto el ojo en él tanto los enemigos como los pistoleros e incluso algunos oficiales sudistas. El éxito de la misión de Gary se verá en peligro cuando un oficial sudista y un bandolero deciden atacar el fuerte. Completamiento: Filme: El hombre del sur Series Bat Masterson “Carambola” Cap. 1 Video clip: Milton Patton “Problemas” Próximamente: El vaquero Comentario del filme: El hombre del sur