Cartelera de la TV Cubana

05:00PM LA CASA DE LOS LIBROS El sabelotodo Peluso dice que Georgina no hace nada en la casa, que se pasa el día vagando y sin trabajar, ella le hace una lista de sus tareas diarias que horroriza al títere, entonces cuentan la historia de Sabelotodo un hombre que piensa igual que Peluso y recibe una enseñanza legendaria.

05:15PM DOBLE CLIC Musi Clic: Yo soy el punto Cubano / Deportes Doble clic: Partido Clasificatorio del Campeonato Nacional de beisbol categoría 11-12. Isla de la Juventud vs Mayabeque /

06:00PM CONEXIÓN Femenina en el s XXI. Muchos han sido los estereotipos que han marcado a la mujer. Felizmente se han modificado muchas actitudes y miradas sobre lo femenino, no obstante, prevalecen aún visiones prejuiciosas sobre la condición de femeneidad.

10:15PM CUERDA VIVA Especial Nominados Festival 17 Nominados en la categoría de TROPICAL, POP, COVERS Y ROCK METAL BONUS (POP) GALINDO (POP) LOCOS TRISTES (POP) CRISTIAN ALEJANDRO (POP) COLLAGE (POP) TONY LUGONES (POP) MAGELA D’CUBA (POP) JAN CRUZ (POP) REBECA MARTÍNEZ (POP) LUCES VERDES (POP) COVERLAND (COVERS) SUENA HABANA (COVERS) B. AMER (COVERS) STEEL BRAIND (COVERS) CLAVE DE ACERO (TROPICAL) LEO MESA (TROPICAL) CUBA LION (TROPICAL) PUPY Y CHARLY MUCHA RIMA (TROPICAL) RACIEL ALEJANDRO (TROPICAL) VICTORIA QUEEN (TROPICAL) OCTAVA NOTA (TROPICAL) MARÍA ALEJANDRA Y CUBANÍA (TROPICAL) CLAIM (ROCK METAL) ESPOLETA (ROCK METAL) MEPHISTO (ROCK METAL) STILL BRAIND (ROCK METAL) SWITCH (ROCK METAL) JEFFREY DAHMER (ROCK METAL) Invitado Carlos Fornés, Director, Guionista y Presentador del programa SABA-ROCK, Presidente del Jurado Festival Cuerda Viva. (Está invitado en todos los programas para referirse a las diferentes categorías)

11:15PM TELEDRAMA Ojos de perro azul. Guión: Elena Palacio. Dirección: Elena Palacio. Sinopsis: Una mujer y un hombre que no se conocen, cuando sueñan se encuentran y son la pareja perfecta. Todo el tiempo tratan de encontrarse, pero al despertar olvidan quiénes son y la frase con la que prometieron encontrarse. La casualidad o el destino dirán si por fin, estando a unos segundos de conocerse, lograrán el encuentro en la vida real. TX 50, 20