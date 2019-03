Cartelera de la TV Cubana

09:45AM ORIGENES El hotel Habana Libre Un hotel emblemático de la capital: el Habana Libre. Aborda la historia del hotel Habana Libre desde su fundación por Batista, administrado por la cadena Hilton, con un marcado sentido aristocrático hasta los cambios que generó en la institución el triunfo de 1959, que no solo desde el punto de vista arquitectónico sino también de los usos dados al mismo, rompiendo las barreras sociales y dándole acceso a la población humilde. Las dos secciones una se dedica a la estancia de Fidel en el mismo tras la llegada a la Habana con la Caravana de la Libertad y la otra a las modificaciones realizadas a la institución bajo los auspicios de hoteleras españolas.

02:00PM CINE DEL RECUERDO CASTILLOS EN EL AIRE Castles in the sky título original Clasificación: CA-5 Lenguaje de adultos. G. B. / 2014 / 1: 29: 19 / drama biográfico / reposición / a color / subtitulado en español Director: Gillies Mac Kinnon Intérpretes: Eddie Izzard, Laura Fraser, Arran Tulloch, Lesley Harcourt (Basado en hechos reales) . Mediados de la década de 1930. Las nubes de tormenta de la Segunda Guerra Mundial se forman en Alemania. Robert Watson Watt, el pionero del Radar, y su equipo de meteorólogos excéntricos y brillantes, luchan para convertir el concepto de radar en una realidad viable. Asido a un pequeño presupuesto, con problemas técnicos aparentemente insuperables, incluso con un espía infiltrado, Watson Watt también lidia con problemas maritales mientras persigue su sueño. Valores: humanismo, responsabilidad Tema: la invención del radar tuvo como acicate el amor patrio y exigió la consagración de todos los miembros del equipo. Completamiento: Madrid Barrio a Barrio- El Madrid gastronómico (0: 28: 08)