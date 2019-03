Cartelera de la TV Cubana

10:00AM SERIE DE ARTE 7 Serie: EL BUEN DOCTOR – CAPITULO 6 – TEMPORADA 2 THE GOOD DOCTOR (Título Original) Capítulo 6: De Dos capas (o No de Doble Capa) (The Good Doctor: Two-Ply (or not Two-Ply) EEUU. / 2018 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Tara Nicole Weyr Int: Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas Sinopsis: Los residentes se enfrentan a dos casos bastante complejos: La indecisión de Morgan y Shaun sobre cómo tratar a un joven violinista que visita la sala de emergencias con un dedo infectado podría afectar su futuro en más de una forma. Mientras tanto, Lim, Claire y Park no pueden averiguar si su joven paciente está realmente enfermo o en busca de atención. Lean y Shaun continúan con sus problemas viviendo bajo el mismo techo.