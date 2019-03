Cartelera de la TV Cubana

09:00AM TREN DE MARAVILLAS CAMPANILLA Y LA BESTIA DE NUNCA JAMÁS Título original: Tinker Bell and the Legend of the Never Beast Estados Unidos / 2014 / 76 min. / Fantástico / RTX / Doblada / Color Dirección: Steve Loter Reparto: Animación Campanilla y su grupo de amigas hadas entablan amistad con un misterioso y enigmático animal, al que llaman Never Beast. Por el contrario, otro grupo de hadas, que se apodan scouts, tiene el objetivo de capturar a la criatura, pues lo consideran una amenaza para el conjunto de las hadas y tienen miedo de que pueda destruir sus hogares. A pesar de que Campanilla confía en que nunca lo haría, ella y sus amigas tendrán que unirse para salvar a su nuevo amigo. Completamiento: E. SABER. CUÁNTO SABES DE LA LENGUA. E. ANIMADOS: SOFÍA E. SORPRESA: CIRCO DEL SOL E. ANIMADOS: LOS BUENOS MODALES