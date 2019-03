Cartelera de la TV Cubana

02:00PM ARTE 7 DAMAS LADIES IN BLACK TITULO ORIGINAL) AUSTRALIA / 2018 / 109 MIN. / COMEDIA DRAMÁTICA / ESTRENO / COLOR / SUBTITULADO AL ESPAÑOL DIR: BRUCE BERESFORD INT: JULIA ORMOND, RACHAEL TAYLOR, ANGOURIE RICE, RYAN CORR Ambientada en Sydney durante el verano de 1959, se centra en el despertar cultural australiano que produjo la caída de la estructura social de clases y la liberación de la mujer. Una joven muchacha que acaba de terminar el instituto, Lisa, comienza a realizar un trabajo de verano en un centro comercial mientras espera los resultados del examen que le da acceso a la Universidad de Sydney. Allí conocerá a un grupo de mujeres que la transformarán por completo. SERIE: EL BUEN DOCTOR – CAPITULO 7 THE GOOD DOCTOR (Titulo Original) Capitulo 7: Hubert (The Good Doctor: Hubert) EEUU. / 2018 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Marisol Adler Int: Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas Sinopsis: El Dr. Shaun Mprphy y la Dra. Morgan Reznick intentan tratar a un hombre con la ayuda de su hermano. Claire le pide ayuda a la Dra. Meléndez para ayudar a una amiga que está muriendo de cáncer. Por otro lado, el Dr. Glassman continúa su camino hacia la recuperación.