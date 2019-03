Cartelera de la TV Cubana

10:30PM Letra fílmica El cartero llama dos veces Título original The Postman Always Rings Twice Año 1946 Duración 113 min. País Estados Unidos Dirección Tay Garnett Guion Harry Ruskin, Niven Busch (Novela: James M. Cain) Reparto Lana Turner, John Garfield, Cecil Kellaway, Hume Cronyn, Leon Ames, Audrey Totter, Alan Reed Género Cine negro. Intriga. Drama. Romance | Crimen. Gran Depresión. Años 30. Película de culto Sinopsis Durante la Gran Depresión de los años 30, Frank Chambers (John Garfield) , un hombre que vaga sin rumbo, empieza a trabajar en un bar de carretera, regentado por un hombre mayor y por Cora (Lana Turner) , su joven, bella e infeliz esposa. Pronto Frank y Cora comienzan a sentirse atraídos el uno por el otro.