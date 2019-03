Cartelera de la TV Cubana

05:30PM ALANIMO Título: Mi riqueza musical Tema: Referencia a los exponentes de la música cubana de todos los tiempos Música: Lo feo Animados ICAIC / Teresita Fernández – Diana Fuentes / Camerata Romeu Venga la esperanza Canciones de la Sombrilla / Silvio Rodríguez0 Dame la mano y danzaremos Concierto de Liuba María (Karls Marx) Nana de las mariposas CANTA CONMIGO / Kiki Corona Quiero cantar un son como usted Goticas de Roció / Benny More Con los hilos de la luna / Abuelos Coro CORRALILLO / Liuba María Hevia Chivirico Grupo artestudio el Hombrecito verde / Rosa Campo Arreglo: Cristian y Rey Generación Solary Payaso Tico y Roxy + CORRALILLO Disco: 3

09:45PM VALE LA PENA Título. NO HAY QUE SER EL CULPABLE, BASTA CON ASUMIR LA RESPONSABILIDAD Sinopsis: La causa no siempre está envuelta en la solución. El culpable, puede ser uno. El responsable, otro. La responsabilidad es una actitud.

10:00PM DE NUESTRA AMERICA LA NOCHE DE 12 AÑOS Uruguay / 2018 / 122min. / Drama / Estreno Director: Álvaro Brechner Reparto: Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso Tort, César Troncoso, Soledad Villamil. Año 1973. Uruguay está bajo el poder de la dictadura militar. Una noche de otoño, nueve presos Tupamaros son sacados de sus celdas en una operación militar secreta. La orden es precisa: “como no pudimos matarles, vamos a volverles locos”. Los tres hombres permanecerán aislados durante 12 años. Durante más de una década, los presos sobrevivirán en celdas donde pasan la mayoría del tiempo encapuchados, atados, en silencio, privados de sus necesidades básicas, apenas alimentados, y viendo reducidos al mínimo sus sentidos. Entre ellos estaba Pepe Mujica, quien más tarde llegó a convertirse en presidente de Uruguay. Completamiento: Documental: Los desafíos de José Antonio (fragmento) , del realizador cubano Oscar Suárez

TELECINE (Arte 7) DAMAS LADIES IN BLACK Titulo Original) Australia / 2018 / 109 Min. / Comedia dramática / estreno / color / subtitulado al español Dir: Bruce Beresford Int: Julia Ormond, Rachael Taylor, Angourie Rice, Ryan Corr Ambientada en Sydney durante el verano de 1959, se centra en el despertar cultural australiano que produjo la caída de la estructura social de clases y la liberación de la mujer. Una joven muchacha que acaba de terminar el instituto, Lisa, comienza a realizar un trabajo de verano en un centro comercial mientras espera los resultados del examen que le da acceso a la Universidad de Sydney. Allí conocerá a un grupo de mujeres que la transformarán por completo. Completamiento: Museo de Arte Contemporáneo de Berlín (0: 07: 55)