Cartelera de la TV Cubana

11:45AM 40 SEMANAS Y MÁS Edad avanzada y embarazo sus riesgos. La edad materna avanzada supone un factor de riesgo, tanto durante el embarazo como en el parto. No debemos olvidar que el embarazo es un estado fisiológico especial, con una fuerte variación hormonal y, por tanto, no está exento de posibles complicaciones o riesgos que hay que atender de cerca. En la actualidad, tanto la maternidad como la paternidad están siendo postergadas, y ambos casos conllevan sus riesgos. Si bien en el caso de embarazos a edades avanzadas los problemas se incrementan, los hombres también pueden ver afectada su capacidad y calidad reproductiva con el paso de los años.

03:30PM LENTE JOVEN POESÍA Y AUDIOVISUAL Dale Play Silencio, Y qué me darás, Andreas Munch, Síncope, El Universo, A Borges, Dilatarse, Naufragio final, Gas pimienta, Barba nevada, Tres lunas artificiales, When my brain wakes up y Casa musical, todos dirigidos por Yordanis Domínguez sobre poemas propios y de Hugo Fabel. Plano y Contraplano Hugo Fabel, poeta