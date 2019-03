Cartelera de la TV Cubana

10:00AM SERIE DE ARTE 7 SERIE: EL BUEN DOCTOR – CAPITULO 7 THE GOOD DOCTOR (Titulo Original) Capitulo 7: Hubert (The Good Doctor: Hubert) EEUU. / 2018 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Marisol Adler Int: Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas Sinopsis: El Dr. Shaun Mprphy y la Dra. Morgan Reznick intentan tratar a un hombre con la ayuda de su hermano. Claire le pide ayuda a la Dra. Meléndez para ayudar a una amiga que está muriendo de cáncer. Por otro lado, el Dr. Glassman continúa su camino hacia la recuperación.

10:45AM VALE LA PENA NO HAY QUE SER EL CULPABLE, BASTA CON ASUMIR LA RESPONSABILIDAD La causa no siempre está envuelta en la solución. El culpable, puede ser uno. El responsable, otro. La responsabilidad es una actitud.