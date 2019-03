Cartelera de la TV Cubana

09:00AM TREN DE MARAVILLAS LAS LOCURAS DEL EMPERADOR 2 Título original: The Emperor’s New Groove 2: Kronk’s New Groove Estados Unidos / 2005 / 71 min. / Comedia Dirección: Saul Blinkoff Reparto: Animación Después de sus alocadas aventuras con el Emperador Kuzco y Pacha, el entrañable Kronk ha empezado una nueva y feliz vida trabajando como chef en su propio restaurante. Todo parece ir a las mil maravillas hasta que Kronk recibe la noticia de que su padre piensa hacerle una visita. Para que Papi se sienta orgulloso de él, Kronk decide aceptar la ayuda de la astuta y malvada Yzma, que promete convertirle en un “hombre de provecho”. Sin embargo, antes de que pueda darse cuenta, Kronk está metido en un montón de líos, de los que sólo podrá salir con la ayuda de sus amigos, que le enseñan la importancia de ser uno mismo. . . Completamiento: E. SABER: LA CADENA ALIMENTICIA E. ANIMADOS: BLAZE (DUELO EN LA ISLA) E. ANIMADOS: DIEGO EN LA CIUDAD: LA FERIA DE CIENCIA