Cartelera de la TV Cubana

02:00PM ARTE 7 JOHNNY ENGLISH: DE NUEVO EN ACCIÓN JOHNNY ENGLISH STRIKES AGAIN (Titulo Original) Reino Unido-Francia-EEUU. / 2018 / 88 Min. / Comedia acción / estreno / color / subtitulado al español Dir: David Kerr Int: Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Emma Thompson, Jake Lacy, Ben Miller Sinopsis: Cuando un ciberataque revela la identidad de todos los agentes secretos en activo de Reino Unido, Johnny English se convierte en la única esperanza del servicio secreto. Para para encontrar al hacker, esto fuerza su regreso después de retirarse, pero como sus habilidades son bastante limitadas English tendrá que esforzarse para superar los desafíos tecnológicos de la era moderna. SERIE: EL BUEN DOCTOR – CAPITULO 8 THE GOOD DOCTOR (Titulo Original) Capitulo 8: Historias (The Good Doctor: Stories) EEUU. / 2018 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Michael Patrick Jann Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas Sinopsis: Un tumor en los pulmones, una ruptura en las trompas de Falopio y vacunas infantiles son los casos médicos que se presentan hoy en el hospital. El Dr. Shaun Murphy, la Dra. Audrey Lim y la paciente de Urgencias de la Dra. Claire Brown, se ven obligadas a revelarle un secreto a su esposo después de que el tratamiento provocó una complicación. Mientras tanto, el Dr. Neil Meléndez, la Dra. Morgan Reznick y el Dr. Alex Park luchan con un paciente cuyos padres no creen en la vacunación. Por otro lado, Shaun prueba que el Dr. Glassman está realmente perdiendo la memoria.