Cartelera de la TV Cubana

10:00AM SERIE DE ARTE 7 SERIE: EL BUEN DOCTOR – CAPITULO 8 THE GOOD DOCTOR (Titulo Original) Capitulo 8: Historias (The Good Doctor: Stories) EEUU. / 2018 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Michael Patrick Jann Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas Sinopsis: Un tumor en los pulmones, una ruptura en las trompas de Falopio y vacunas infantiles son los casos médicos que se presentan hoy en el hospital. El Dr. Shaun Murphy, la Dra. Audrey Lim y la paciente de Urgencias de la Dra. Claire Brown, se ven obligadas a revelarle un secreto a su esposo después de que el tratamiento provocó una complicación. Mientras tanto, el Dr. Neil Meléndez, la Dra. Morgan Reznick y el Dr. Alex Park luchan con un paciente cuyos padres no creen en la vacunación. Por otro lado, Shaun prueba que el Dr. Glassman está realmente perdiendo la memoria.

05:15PM COLORISOÑANDO ALIMENTACIÓN SANA Angie no come muchas frutas porque no le gustan y lo poco que come no es nada sano para su salud. Las niñas del piquete le enseñan sobre los beneficios de las frutas y de llevar una alimentación sana.