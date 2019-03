Cartelera de la TV Cubana

09:17AM MINICINEMA A TODOS LOS CHICOS DE LOS QUE ME ENAMORE Título original To All the Boys I’ve Loved Before Año2018 Duración99 min. País Estados Unidos DirecciónSusan Johnson Género Drama. Romance | Drama romántico. Adolescencia. Comedia juvenil SinopsisLa vida amorosa de Lara Jean se descontrola cuando las cartas secretas que ha escrito a sus enamorados llegan misteriosamente a manos de sus destinatarios.