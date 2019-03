Cartelera de la TV Cubana

02:00PM ARTE 7 CONDUCTA CONDUCTA (Titulo Original) Cuba / 2014 / 108 Min. / Drama social / reposición / color / idioma español Dir: Ernesto Daranas Int: Armando Valdés Freyre, Alina Rodríguez, Silvia Águila Cuenta la historia de Chala, un niño de once años cuya vida transcurre en un ambiente de violencia, con una madre adicta a las drogas y al alcohol, y perros de pelea que entrena para sostener su hogar. Este niño, que acude a la escuela sin despojarse de su marginalidad y conflictividad, tiene una relación especial con su maestra Carmela. EL BUEN DOCTOR – CAPITULO 9 THE GOOD DOCTOR (Titulo Original) Capítulo 9: Empatía (The Good Doctor: Empathy) EEUU. / 2018 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Joanna Kerns El Dr. Neil Meléndez, el Dr. Morgan Reznick y la Dra. Claire Brown lidian con el deseo de un paciente, de realizar una operación que le impida actuar de acuerdo con sus impulsos pedófilos. Mientras tanto, Shaun aprende a conducir, e intenta ser empático y lo más importante, impactante para la Dra. Reznick y la Dra. Claire. Por otro lado, el Dr. Meléndez y la Dra. Lim están a punto de ver quién se convierte en el jefe de Cirugía.