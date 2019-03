Texto y foto: ANA ESTHER ZULUETA

El cementerio de Columbia o americano fue declarado hoy Monumento Nacional, cuando se conmemora en la Isla de la Juventud el aniversario 94 de la ratificación del Tratado Hay-Quesada, que devolvió a Cuba la soberanía sobre la otrora Isla de Pinos.

La Enmienda Platt, oneroso apéndice a la Constitución de 1901, en su Artículo VI omitió de los límites territoriales cubanos a Isla de Pinos y dejó para un futuro arreglo por Tratado entre Cuba y EE.UU. la fijación de su pertenencia, recordó Arsenio Sánchez Pantoja, integrante de la Comisión Nacional de Monumentos.

Precisó el joven que los 21 años en diferendo por la posesión de este territorio sirvieron para estimular en emprendedores estadounidenses la compra de tierra, la creación de compañías especuladoras y de asentamientos, donde establecieron instituciones socioeconómicas con toda su carga simbólica.

En 1902 Isle of Pines Land and Development fundó el poblado de Columbia, localizado a 12 kilómetros de Nueva Gerona, y cinco años después crearon el Columbia Cementery Society, exclusivo para ciudadanos estadounidenses fallecidos in situ, función mantenida después de desaparecido el poblado y las condiciones originarias de la masiva colonización yanqui, dijo.

Apuntó que en 1907 se produjo la primera inhumación cuando falleció Freeman Cooper mientras la última ciudadana sepultada fue Stefania Koening, en 1981.

La necrópolis es de tipo jardín, posee 135 lotes con capacidad cada uno para seis u ocho enterramientos, y de manera general en este parque memorial descansan los restos mortales de más de 300 de aquellos colonos, pertenecientes a todas las clases sociales, agregó.

El camposanto trasciende como el testimonio material más importante de una batalla política y diplomática ganada por Cuba el 13 de marzo de 1925, uno de los episodios de la lucha por nuestra soberanía y ejemplo de reafirmación de antimperialismo, independencia y cubanidad, significó.

Las razones se notifican en la Resolución número cuatro, en la cual se declara oficialmente Monumento Nacional de la República de Cuba al Cementerio de Columbia o Cementerio Americano, localizado en carretera Columbia, kilómetro 12, Consejo Popular Juan Delio Chacón, municipio especial de Isla de la Juventud.

Por su parte, Beatriz Gil Sardá, especialista de la Dirección Municipal de Patrimonio, dijo que se acomete un plan de rehabilitación y restauración por etapa de ese cementerio, que involucra a varias entidades del territorio, a fin de hacer la instalación museable, por lo cual requerirá además iluminación. (ACN).