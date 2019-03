El presidente del Instituto Latino de la Música, Daniel Martín, trabaja hoy convencido de que la música sana y une a los pueblos.

Así lo dejó claro en diálogo con Prensa Latina, en Cuba, a donde vino para entregarle a la prima ballerina assoluta cubana, Alicia Alonso, el nombramiento de Estrella del Siglo, por haber promovido la cadencia latina desde la danza clásica.

Tú la ves en algunos movimientos que son del ballet clásico pero puedes sentir rumba, puedes sentir una cadencia que no es la del Bolshoi, no es del Boston Ballet, se ve totalmente la diferencia, quítale el fondo y mira el movimiento, esa prestancia es latina, comentó con orgullo durante una visita a la sede de Prensa Latina, en La Habana.

Después de la entrega del lauro a Alonso, Martín se quedó unos días en La Habana para coordinar con el Instituto Cubano de la Música y el Ministerio de Cultura, la entrega del mismo reconocimiento a familiares de Benny Moré, a fin de resaltar la valía del llamado “Bárbaro del Ritmo”.

El ILM es una sociedad civil con sede en México, desarrollada con fondos propios y solo acepta donaciones de instituciones bien habidas que además acojan un principio fundamental: “todo el que quiera aportar algo, ya sea una idea o un dólar, lo de a favor de la cultura”, insiste su presidente.

Luego de investir a los músicos cubanos Frank Fernández, Leo Brouwer, Adalberto Álvarez y la Orquesta Los Van Van como Embajadores del ILM, la institución concederá el mismo título a Paul Williams, el presidente nacional de Ascap, la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, en Los Ángeles, Estados Unidos.

También lo recibirá el compositor y productor Jorge Fernando Rodríguez, director del departamento Latino de Ascap en Nueva York.

Según explicó Martín, están creando grupos de expertos por países que en Cuba tiene estrellas del prestigio de Brouwer, Fernández y Álvarez, porque hay muchas cosas que se pueden hacer en estos tiempos, propuestas en torno a la música latina y las colaboraciones entre artistas.

Las universidades mexicanas de Morelos y Xalapa otorgarán, el próximo 5 de abril, un Doctorado Honoris Causa a varias personalidades, entre ellas el cubano Fernández, el puertorriqueño Danny Rivera, el dominicano Johnny Ventura y el norteamericano Charles Fox, compositor mundialmente conocido por su tema Killing Me Softly with His Song, entre otros.

Fox fue presidente del departamento de música de la Academia de Cine de Hollywood, encargada de los Oscar, por nueve años y Fernández es como un faro para la pianística contemporánea en este continente, reunirlos en un mismo escenario como el Palacio de Bellas Artes de México yo lo veo como un lujo al alcance de los pueblos, apreció.

Ese mismo día, el ILM aprovechará la ceremonia para entregar los premios Estrella del Siglo a los mexicanos Marco Antonio Muñiz y familiares de Jorge Negrete, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez y Javier Solís.

Igualmente, lo recibirá una vedette muy querida en el país azteca, María Victoria, cantante y actriz perteneciente a la llamada Época de Oro del cine mexicano y con una notable trayectoria en la televisión.

Para Martín, queda mucho trabajo por hacer en este continente, mirar hacia adentro, a la Latinoamérica profunda y destacar géneros que se conocen poco, por eso no ha dejado de viajar, dialogar, establecer coordinaciones.

El joven directivo planea celebrar el centenario de la ALM en 2021, por todo lo alto, y ya coopera en la realización de un documental sobre los 100 años de la entidad, dirigido por el músico cubano y miembro activo de la Academia de Cine de Hollywood Edesio Alejandro.

A propósito de esto, lo invitaron a la muestra de cine latinoamericano de Cataluña, España, donde se encontrará con Benicio del Toro, Osvaldo Montes y Fito Páez.

Queremos exponer desde lo mejor de las composiciones para el cine hasta la música tocada en los palenques, aseguró.

Varios cantantes de ranchera y otros géneros se han dado a conocer en esos espacios circulares donde se llevan a cabo peleas de gallos y espectáculos de música folclórica, una construcción común en algunos países de América.

Buscamos justicia, reconocer a grandes en cada género para que su legado trascienda a las nuevas generaciones, se difunda, porque ese legado es una joya del arte mundial también, apreció Martín. (Prensa Latina).