Por YENLI LEMUS DOMÍNGUEZ

Foto: JOSÉ MIGUEL SOLÍS

Carilda Oliver es espejo, metáfora, llamarada, a los que nos servimos de su destellante folclor nos ha concedido el privilegio de su abrigo espiritual, afirmó hoy Miguel Barnet, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en ocasión de la Feria del Libro en esta ciudad.

Hay un elemento en la poesía de Carilda muy importante, un surrealismo muy a la cubana que no aparece en ningún otro poema o poeta de su época, así que ella era excepcional –añadió Barnet-, me alegra la apología a una persona que estuvo tantos años enterrada en el polvo por burócratas sietemesinos, mediocres que no entendieron su poesía y su vida.

Durante un coloquio en homenaje a la Premio Nacional de Literatura que falleció en agosto último, los intelectuales Virgilio López Lemus, Rolando Estévez y Marvelis Díaz propiciaron también el acercamiento a la obra de la autora de Al sur de mi garganta, poemario cuya edición príncipe cumplirá 70 años de publicada.

López Lemus, reconocido poeta, ensayista y crítico literario, comentó que Oliver Labra merece que Matanzas y Cuba toda la tengan en la memoria viva; Carilda tiene una obra con un solo estilo, el estilo Carilda, pero con diversidad de fuentes y temas.

Su poesía parecía espontánea pero pensaba y repensaba sus poemas, fue discreta y respetuosa con su propia obra, como aporte notable introdujo el surrealismo en la línea de la poesía neorromántica, añadió.

La cita en el Museo Palacio de Junco fue propicia además para presentar el libro En el humo inasible de los idos, de Miguel Barnet, con sello de Ediciones Matanzas, obra en la cual -según la escritora Marilyn Bobes- late un poeta auténtico con textos que no pueden dejar indiferente a ningún lector.

Carilda Oliver Labra (1922-2018), trasciende por su atrevida poesía y su arraigo a la ciudad de Matanzas que la vio nacer, constituye precursora de las letras hispanoamericanas y símbolo de identidad. (ACN).