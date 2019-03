Resta una semana hoy para el primer concierto de la banda estadounidense Blondie en Cuba y la expectativa por disfrutar a la agrupación con más de cuatro décadas de creada aumenta en sus múltiples seguidores.

Las presentaciones previstas para los días 15 y 16 de marzo, en el teatro Mella de La Habana, contarán con un variado repertorio, el cual incluye clásicos de su discografía y temas de su más reciente fonograma titulado Pollinator.

Los espectáculos forman parte de la iniciativa Blondie en La Habana, proyecto de intercambio cultural que durante cuatro días permitirá a los músicos conocer la isla e interactuar con fanáticos y artistas cubanos.

De acuerdo con declaraciones de la banda en redes sociales, desean cantar en Cuba desde hace tiempo y compartir el escenario con sus músicos, como el conjunto de afrorock Síntesis, el cantautor David Torrens y Alain Pérez, quienes actuarán junto a la banda.

La cantante Deborah Harry (uno de los miembros originales de la agrupación), expresó su admiración por Cuba, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro y la necesidad de conocer de primera mano la realidad de la isla.

En su repertorio destacan canciones relacionadas con las sonoridades latinas y caribeñas, las cuales constituyen una fuente de inspiración habitual de la banda.

Según sus integrantes resaltan en la historia d ela agrupación, canciones como Rapture, The Tide Is High, Wipe Off My Sweat, Sugar on the Side y algunas fusiones con reggaeton.

Desde los inicios Blondie se ha caracterizado por trascender su propia línea musical para crear algo especial, de ahí que aparezcan en la selección para los conciertos Attack of the Giant Ants, Hombre al agua, Call Me y Sugar on the Side.

La vocalista Harry, en declaraciones a medios locales, expresó su deseo de convertir la visita a Cuba en un encuentro cultural más amplio y poder invitar al público general a sus presentaciones e incluso a las pruebas de sonido.

“Esperamos intentar una especie de semi-integración con la comunidad y tal vez hacer algunas presentaciones y conciertos antes de los espectáculos oficiales, quizás hagamos un círculo de tambores o algún tipo de comunicación musical, aún no lo tenemos claro”, explicó Burke.

Integran el conjunto algunos de sus miembros originales como Harry (cantante), Stein (guitarra) y Clem Burke (batería), junto a los instrumentistas Leigh Foxx (en el bajo desde 1998) Matt Katz-Bohen en teclados y sintetizadores (desde 2008) y Tommy Kessler en guitarra (desde 2010).

Fundada en 1974, Blondie constituye uno de los pilares del surgimiento del new wave (nueva ola) y el punk rock en Estados Unidos, entre sus éxitos, destacan temas como Little Girl Lies, , X Offender, Fan Mail, Denis, Bermuda Triangle Blues, Hanging on the Telephone, One Way or Another, Pretty Baby, No Exit y Nothing Is Real but the Girl.

Con once fonogramas en su carrera, la banca ha vendido más de 40 millones de discos en el mundo y forma parte del The Rock and Roll Hall of Fame (Salón de la Fama del rock and roll) desde 2006. (PL).