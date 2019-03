Por GIOVANNI MARTÍNEZ

Keith Flint falleció este lunes a los 49 años. Las autoridades fueron alertadas esta mañana en torno a las 8:10 GMT y cuando llegaron a la vivienda del cantante, ubicada en la ciudad de Dunmow, encontraron a Flint muerto.

Liam Howlett, miembro de la banda, confirmó poco después que la muerte de su colega Keith Flint, ha sido un suicidio. Howlett señaló textualmente en el perfil oficial de Instagram del grupo que Flint “se quitó la vida”.

The Prodigy sin dudas reivindicó la escena electrónica en Gran Bretaña y el mundo. Hits como Smack My Bitch Up, Breathe o Firestarter, alcanzaron lo más alto de las listas de éxitos a finales del siglo pasado en cada continente.

En Cuba no fuimos pocos los que saltamos hasta el cansancio con los ritmos endemoniados de sus fuertes mezclas, que estremecieron hasta el cimiento de cada centro nocturno en la Isla por aquellos años de renovación musical.

El sello de The Prodigy quedará marcado por siempre en la historia de la música y es poco probable que encontremos algún similar en mucho tiempo.