Yuli, filme inspirado en la vida del bailarín cubano Carlos Acosta cerrará el Havana Films Festival de Nueva York, Estados el 16 de abril próximo, informa hoy un comunicado de la compañía Acosta Danza.

Organizada por la International Performing Arts Foundation y la American Friends of the Ludwig Foundation of Cuba, la gala de clausura contará con la presencia del destacado artista y de la cineasta catalana Icíar Bollaín, directora de la cinta.

Basada en el guion de Paul Laverty adaptado a partir de la autobiografía de Acosta, titulada Sin mirar atrás, Yuli cuenta con la fotografía de Alex Catalán, la música de Alberto Iglesias y las actuaciones estelares del propio bailarín, Laura De la Uz, Santiago Alfonso, Kevin Martínez y el niño Edilson Manuel Olbera.

De acuerdo con la crítica especializada la realización de Bollaín es un tributo a La Habana y a un artista inspirador en una cinta que combina con maestría drama y danza, cinematografía y música.

En el filme Acosta (La Habana, 1973) se interpreta a sí mismo, mientras que el bailarín Martínez, de la compañía Acosta Danza, fundada en 2015 por el artista, da vida al protagonista en su juventud.

Por años el evento neoyorquino ha colaborado con el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, presentando ante el público la obra de cineastas prominentes y emergentes de América Latina, el Caribe y de Estados Unidos.

Del 5 al 16 de abril de 2019 se darán cita en esa ciudad, amantes del séptimo arte, quienes establecerán el diálogo habitual entre la audiencia y los artistas a través de paneles de discusión.

El programa del festival ofrece a directores, actores y productores la oportunidad de intercambiar ideas, enriquecer y ampliar la visión de la cultura latina y ofrece una experiencia multicultural para una audiencia diversa, explica la nota oficial. (PL).