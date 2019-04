Cartelera de la TV Cubana

07:49AM CLASICOS Talento: Nine inch Nails / Garbage / Oingo Boingo

09:53AM CINEVISION SALVANDO AL SEÑOR BANK (SAVING MR. BANKS) ESTADOS UNIDOS / COMEDIA DRAMATICA / 2012 / T: 2: 06 / DIR: JOHN LEE HANCOCK INT: EMMA THOMPSON, TOM HANKS, PAUL GIAMATTI, JASON SCHWARTZMAN, BRADLEY WHITFORD Y COLIN FARRELL. Pamela se compromete a aventurarse a Los Ángeles para conocer el estudio, pero promete no firmar los derechos de su novela si no está contenta con la interpretación. La relación de trabajo de Travers con el equipo creativo de Mary Poppins es difícil desde el principio, con ella insistiendo en que Mary Poppins es el enemigo de sentimiento y fantasía. Se queja de que el guion no está arraigado en la realidad y lo descarta dramáticamente por una ventana. Walt Disney intenta una intervención personal, con resultados dispares. Disney y sus asociados están desconcertados por el desprecio por la fantasía, una postura inexplicable dada la naturaleza altamente fantástica de la historia de Mary Poppins, así como la propia existencia de la infancia rica y caprichosa de Travers, retratada a través de flashbacks en curso incluyendo la muerte de su padre. . . .