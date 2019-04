Cartelera de la TV Cubana

CUBAVISION – JUEVES 04 ABRIL 2019 06:30AM REVISTA BUENOS DÍAS 08:57AM EN LA MAÑANA SU CARTELERA 09:00AM Cuento Satisfacción garantizada Autor: Isaac Asimov Versión: Jazmín de Armas Dir: Elena Palacio Una pareja adquiere un robot que satisface todas las necesidades hogareñas, levantar la autoestima de la esposa inclusive. TX: 28: 30 09:30AM PALMAS Y CAÑAS Aniversarios de la fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí. Talento: Grupo Son y Punto, de Mayabeque / Yanier Alejandro / Manuel Miló / Brayan y Dayan Gutiérrez / Danayli Cifonte (niña) 10:30AM LO BUENO NO PASA Sindo Garay 11:00AM NOVELA: HERMANITAS CALLE CAP 8 11:45AM 40 SEMANAS Y MÁS La foto protección del bebé, un cuidado necesario. La piel de los recién nacidos es hasta un 60% más delgada que la de un adulto, lo que hace necesario extremar los cuidados y la protección del sol. Por eso, los pequeños, más que cualquier otra persona, necesitan hidratación, humectación y protección contra los rayos del sol para evitar lesiones de piel. 12:00PM AL MEDIODIA 01:00PM NOTICIERO DEL MEDIODIA 01:57PM EN LA TARDE SU CARTELERA 02:00PM DOCUMENTAL NACIONAL PROGRAMA 157: VARIADO 0 -“Artigas, emérito del arte” / Dir. Martica Callaba / T: 30. 58 min 02-Fajao con los leones / Dir. Ian Padrón / T: 22. 20 min 03:00PM SIN LIMITE Buena Fé, Jorge Gómez, Ismaelillo, Silvio Rodríguez. 1ra Secretaria del Comité Nacional de la UJC (Sucely Morfa) y un Presidente de los Pioneros de una escuela. 03:30PM LENTE JOVEN FICCIÓN EN LA 18 EDICIÓN DE LA MUESTRA JOVEN ICAIC Dale Play (Panorámica de la selección de ficción) Cositas malas, de Víctor Alfonso Ángela, de Juan Pablo Daranas Los amantes, de Alán González Plano y Contraplano Ángel Pérez, crítico 04:00PM NOTICIERO ANSOC 04:15PM TIN MARIN Clip 81 Fernanda: El extraño caso del dolor de muelas Matojo va a la escuela La pregunta T: 27’40 04:45PM MUÑES EN TV Muñes en TV 12 Paco Perico – Como salvar a Linda, Pepe va de pesca, Chuncha una aventura en la playa 05:15PM VIDA ANIMAL Perros Sobre la vida de los perros y la forma en que los niños la ven se estará conversando en el programa. 05:30PM BARQUITO DE PAPEL 05:57PM ESTE DÍA 06:00PM ASI SOMOS JÓVENES: POR LA NO VIOLENCIA Evoluciona. . . El acoso te atrasa. . . ¡BASTA! ¿Cuáles son las creencias equivocadas que nos enseñaron sobre las “maneras” de ser hombre? A veces las mujeres justifican y perpetúan la violencia de género, ¿por qué? ¿Por qué crees que los hombres dan por sentado que el cuerpo femenino es para satisfacerlos, y que tienen el control? 06:30PM NOTICIERO CULTURAL 07:00PM MESA REDONDA 08:00PM NTV 08:27PM EN LA NOCHE SU CARTELERA 08:30PM FARVISION Editorial Verde Olivo. 08:45PM ENTRE AMIGOS UJC. Ritmo joven, Karachi, Annie Garcés. Ballet de la TVC 09:15PM NOVELA SOL NACIENTE: CAP. 53 10:00PM LA PUPILA ASOMBRADA *PUPILA 195 Más allá del buró / jueves 4 de abril / Va con documental Fidel 1971 (lo retomamos ahora en profundidad para recalcar método de trabajo del Comandante en contacto con el pueblo. En contraste con burocracia. Película La muerte de un burócrata. 11:00PM SERIE EXTRANJERA JUEGO DE TRONOS CAP 4 TEMPORADA 4 12:15AM CARIBE NOTICIAS 12:40AM EN LA MADRUGADA SU CARTELERA 12:45AM TELECINE (Cine de MN) VENGANZA 2017 / 120 min / Estados Unidos / Thriller / REP DIR Johnny Martin INT Nicolas Cage, Don Johnson, Deborah Kara Unger, Anna Hutchison Teena, una joven viuda es violada por cuatro asaltantes y la brutal agresión es presenciada por su hija pequeña de 12 años. Un detective, veterano de la guerra del Golfo, les ayudará a enfrentarse al juicio. No necesita completamiento NOVELA SOL NACIENTE: CAP. 53 TELECINE (Cine de terror) EL CONJURO 2 Título original: Conjuring 2 Estados Unidos / 2016 / 133min. / Terror / EST. / Color / Subtitulada al español Dir. James Wan Reparto: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Frances O’Connor, Madison Wolfe Secuela de la exitosa “Expediente Warren” (2013) que presenta un caso real de los renombrados demonólogos Ed y Lorraine Warren. Para resolverlo viajan al norte de Londres a ayudar a una madre soltera que vive con sus cuatro hijos en una casa plagada de espíritus malignos. No necesita completamiento NOVELA: HERMANITAS CALLE CAP 9

TELEREBELDE – JUEVES 04 ABRIL 2019 09:00AM HIMNO APERTURA 09:01AM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EAT 20180404 1961 Debuta Cuba en un Mundial de tenis de mesa En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 961 Cuba inicia su primera participación en un Campeonato Mundial de tenis de mesa, en el vigésimo sexto certamen del orbe que abre sus cortinas en la capital china. 1997 Cuba segunda en Copa Mundial de lucha libre Cuba finaliza segunda en la Copa Mundial de lucha libre, que tiene por escenario a la ciudad estadounidense de Stillwater 1999 Segundo título de Santiago en Series Nacionales El equipo de Santiago de Cuba conquista su segundo título en nuestras Series nacionales, al vencer a Industriales en el séptimo juego del play off final de la trigésima octava temporada beisbolera cubana. 09:04AM CARTELERA DEPORTIVA 09:05AM SUMATE 09:15AM JUGADA PERFECTA: Preselección Cubana de béisbol TTRJPFPRESELECCIONNACIONAL20190403 09:45AM A TODO MOTOR: Moto GP y Fórmula 1 TTRATM297 10:42AM TENIS ABIERTO MÉXICO FINAL M TTRMEXICO 2 T: 1. 18´ 12:00PM MERIDIANO DEPORTIVO EN VIVO 12:30PM RESUMEN DE LA BUNDESLIGA 01:30PM FUTBOL INTERNACIONAL: 03:30PM FUTBOL INTERNACIONAL: 05:00PM GRAND SLAM DE JUDO DUSSELDORF TTRSATJUDODUSSELDORF 7 T: 0. 49´ 05:59PM CARTELERA DEPORTIVA 06:00PM NND en vivo 06:27PM ESTOCADA AL TIEMPO (rtx) TTR EST 20190404 06:30PM FUTBOL X DENTRO: LIGA NACIONAL DE FUTBOL TTRFXD20190404 07:00PM SUMATE TTRSUM 07:05PM BALONCESTO INTERNACIONAL: NBA 76ERS VS THUNDERS TTR76ERSVSTHUNDERS T. 1. 28´ DIF 08:36PM ATLETISMO BAJO TECHO TORUN POLONIA, TTRSATATLETISMOTORUN (1. 32) rtx 10:11PM CINE DEPORTIVO GUERRERO, LA PELÍCULA TTRCDOGUERREROLAPELICULA0328 PERÚ / DRAMA BIOGRÁFICO / 2016 / T: 1: 32 / DIR: FERNANDO VILLARÁN INT: RONY SHAPIAMA WICKHAM, MADGEL UGAZ, JAVIER VALDEZ, LUCHO CÁCERE (Historia de Paolo Guerero) . A los diez años, Paolo le pide a su mamá que quiere conocer a su papá, un jugador desconocido que se retiró temprano por una lesión. El niño no lo sabe, pero el reencuentro con su padre y con su disciplina, inicial en él un cambio de carácter que lo terminará convirtiendo en el jugador profesional que todos los peruanos, -y el mundo- conoce, el guerrero, el luchador. Paolo junto a sus amigos del barrio y con todo el apoyo de su mamá, logra superar los obstáculos y cumplir su sueño

EDUCATIVO – JUEVES 04 ABRIL 2019 07:00AM UPT: Mundo en Conflicto 08:00AM Repasos para Exámenes de Ingreso a la Educación Superior (Matemática) Tema: Resolución de ecuaciones. (II) 08:30AM Repasos para Exámenes de Ingreso a la Educación Superior (Historia) Tema: Los movimientos sociales y políticos de 1902 a 1920. Los veteranos y el movimiento obrero. Ascenso revolucionario de 1920 a 1925. 09:00AM Repasos para Exámenes de Ingreso a la Educación Superior (Español- Literatura) Tema: La Oración. Criterios de Clasificación. Análisis Sintáctico de Oraciones Simples. 09:30AM Edicación Cívica 8vo: Los adolescentes en la sociedad cubana actual. 10:00AM Camino al futuro: Artesanía. 018 10:20AM Educación Musical 6to: Los conciertos y sus formatos musicales. 028 10:50AM ¿Porque será? 5to: “Viajemos al interior de la tierra. ” 11:10AM Inglés 4to: ¿En qué vas a la escuela? 030 11:30AM Revista FEEM: Aniversario de La UJC. 12:00PM Telecentros 01:00PM NTV 02:00PM Revista Pioneril Secundaria Básica: Somos Porvenir. 02:20PM Inglés 4to: ¿En qué vas a la escuela? 030 02:40PM Educación Musical 6to: Los conciertos y sus formatos musicales. 028 03:10PM Revista FEEM: Aniversario de La UJC. 03:30PM ¿Por qué será? 5to: “Viajemos al interior de la tierra. ” 03:50PM La Terraza de Dulce Estrella 3er: ¡Somos hermanos! 017 04:10PM Deporte Cubano: CRIDC (I) 04:30PM Mirada de artista: festival internacional Pista Joven 2019 1ra parte 05:00PM Telecentros 06:30PM Tengo algo que decirte 07:00PM Congruencias: Equidad y Estereotipos. 012 07:30PM Serie extranjera: Las aventuras del Joven Indiana Jones Cap. 29 08:00PM NTV 08:30PM Te invito al cine: Ciclo dedicado a la dirección cinematográfica: Manuel Herrera 2 09:00PM Dosis Exacta: Título: Danazol Sinopsis: Una joven que tiene tratamiento con danazol comienza a padecer de un fuerte dolor en la cara por lo que toma varios analgésicos. Una vecina le dice que puede ser una neuralgia y le aconseja que tome Carbamazepina. A los pocos días se le alivia el dolor pero esta con somnolencia, mareos, pérdida del equilibrio y visión doble. Por lo que tiene que ir al médico. 09:05PM Para leer Mañana: Jorge Fernández Era (Humorista y periodista) 09:17PM Presencia. LEONEL SIAM LLORENTE / MAESTRO Y GUÍA DE PIONEROS DESTACADO 09:30PM De Cierta Manera EL VIAJE MÁS LARGO (1987) Categoría: Documental / Duración: 18’ Dir. Rigoberto López Sinopsis: La emigración china en Cuba y su presencia como elemento integrante del mestizaje nacional. ESTA ES MI ALMA (1988) Categoría: Documental / Duración: 24’ Dir. Rigoberto López Sinopsis: Recreación de los recuerdos y sentimientos de Nicolás Díaz, veterano de la Guerra de Independencia, de ciento cuatro años de edad, parte del alma misma de la Patria y de su historia. MAKING OF VUELOS PROHIBIDOS (2015) Categoría: Making of / Duración: 36’ Dir. Ángel Alderete Sinopsis: Registro del proceso de realización del largometraje Vuelos prohibidos, realizado por Rigoberto López casi enteramente en locaciones de París que incluye entrevistas a los dos protagonistas y a los miembros del staff. LA SOLEDAD DE LA JEFA DE DESPACHO (1989) Categoría: Ficción / Género: Drama / Duración: 20’ Dir. Daisy Granados Sinopsis: Una mujer en crisis reflexiona sobre su comportamiento a través de los años. Atrapada en sus contradicciones, comprende que ha perdido valores éticos a cambio de privilegios. Mesa Redonda (rtx)

EDUCATIVO 2 – JUEVES 04 ABRIL 2019

09:00AM PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En Vivo)

04:30PM PARA UN PRÍNCIPE PID T-

Elena de Ávalor Cap. 19 Dragones de Berk (temp-6) Cap. 2 (En Vivo)

05:30PM DE TARDE EN CASA PID T-

La Bienal de La Habana. Sps. Dedicado a uno de los eventos culturales más importantes en el país, y el principal de las artes cubanas. (En Vivo)

06:30PM A CAPELLA PID T-

Vigencia de los Clásicos. Parte V. Jon Anderson: Aunque Anderson se presenta con canciones del repertorio de Yes, es evidente que se trata de un grupo que no alcanza el rango artístico de Yes. Andrea Corr: Las canciones de Anderson también son versionadas por artistas de otros generos como es el caso de Andrea Corr. Jeff Lynne: El director y cantante de la ELO se une en esta improvisada descarga a músicos de The Police como Andy Summers y Stewart Coppeland. Angel City Chorale: La canción Africa del grupo Toto tiene una atractiva versión cuando es asumida por esta agrupación vocal. (Estreno)

07:00PM TODO MÚSICA PID T-

Proyectos de Pinar y Cuba: Voluntad de artistas. Con Rachel Valladares, Yuraini González y Yumurí y sus Hermanos. (Estreno)

07:30PM PARÉNTESIS PID T-

“La Asociación Hermanos Saíz luego de su Tercer Congreso. ” Invitado: Rafael González Muñoz (Presidente Nacional de la AHS) . Sps: Programa especial, a propósito del 4 de abril, sobre las principales acciones de la Asociación Hermanos Saíz, luego de la celebración de su Tercer Congreso, en octubre de 2018. Reportaje: Acciones para cumplir los acuerdos del Tercer Congreso de la AHS. (Estreno)

08:00PM NOTICIERO NACIONAL PID T-

El espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más importantes dentro y fuera de nuestra nación. (En Vivo)

08:30PM NOTICIERO CULTURAL PID T-

La información más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro archipiélago. (Estreno)

09:00PM TELESUR PID T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En Vivo)

06:29AM CARTELERA 06:31AM HOLA CHICO Tira: La guardia del león, Princesita Sofía. 07:16AM Mis amigos Tigger y Pooh Tira: El silbido fallido de Tigger 07:26AM DOCUMENTAL Título: Alerta animal. Sinopsis: Todos necesitamos del agua dulce. El agua es fuente de vida. . . 08:31AM UTILISIMO CUERPO EN ARMONIA Tema: Ejercicios de relajación en familia 08:36AM DOCUMENTAL Título: Padres primerizos Sinopsis: Documental acerca de parejas experimentando por primera vez la responsabilidad de ser padres. . 09:20AM VISIÓN FUTURO Tema: Metabolismo 09:45AM DOCUMENTAL Título: ¡Hola mundo! Más fuertes Sinopsis: Documental que muestra la vida de diversas especies de animales sobreviviendo en el mundo salvaje. 10:09AM D´CINE PELIGROSA COMPAÑÍA (THE ROOMMATE) EEUU. / DRAMA SUSPENSO / 2011 / T: 1: 33 / DIR: CHRISTIAN E. CHRISTIANSEN INT: LEIGHTON MEESTER, MINKA KELLY, CAM GIGANDET Sara decide compartir piso con una estudiante llamada Rebecca. Al principio todo va bien y la relación es de respeto mutuo; pero llega un momento en que la situación da un giro radical: la recién llegada empieza a involucrar a Sara en una serie de hechos muy turbios que pondrán en peligro su vida. 11:35AM DOCUMENTAL RT Título: prueba de fuego. avión cisterna, el fino arte del reabastecimiento en vuelo. sinopsis: en esta ocasión conoceremos las últimas tecnologías de repostaje aéreo, qué son los aviones nodriza o cisternas, cuán eficiente es este método de repostaje y veremos cómo un avión provee de combustible a otro en pleno vuelo. 12:02PM ASI ES CHINA TÍTULO: partir de chengdu. el viaje hacia el oeste. sinopsis: así como los chinos identifican a beijing como la ciudad cosmopolita "de las oportunidades", shanghai suele relacionarse con la moda; guangzhou con el dinero y chengdu con el disfrutar de la vida. 12:32PM AIRES DE MEXICO Talento: Marco y las flores de Jerez / Calibre 50 / Gerardo Ortiz 12:45PM FACILISIMO Tira: Go Diego go, Dora y sus amigos. 01:32PM SERIE INFANTIL HUNTIK Cap. 17 El vampiro pierde sus colmillos 01:55PM SERIE UNA COMIDA PARA EL CORAZON Cap. 38 02:18PM DOCUMENTAL Título: El ultimo de su especie. El lobo negro de florida. Sinopsis: Cada año unas 2000 especies se extinguen cada año en todo el mundo. . . 03:05PM DOCUMENTAL Título: Padres primerizos Sinopsis: Documental acerca de parejas experimentando por primera vez la responsabilidad de ser padres. . 03:58PM ENLACE DE TELECENTROS 04:00PM CARTELERA 04:01PM DOCUMENTAL Título: Alerta animal. Sinopsis: Todos necesitamos del agua dulce. El agua es fuente de vida. . . 04:46PM DOCUMENTAL RT Título: prueba de fuego. avión cisterna, el fino arte del reabastecimiento en vuelo. sinopsis: en esta ocasión conoceremos las últimas tecnologías de repostaje aéreo, qué son los aviones nodriza o cisternas, cuán eficiente es este método de repostaje y veremos cómo un avión provee de combustible a otro en pleno vuelo. 05:12PM SERIE INFANTIL HUNTIK Cap. 17 El vampiro pierde sus colmillos 05:37PM HOLA CHICO Tira: Goldie y Osito, Miss Moon, Shimmer y Shine. 06:22PM Mis amigos Tigger y Pooh Tira: El silbido fallido de Tigger 06:35PM FACILISIMO Tira: Go Diego go, Dora y sus amigos. CALABACITA 07:22PM UTILISIMO CUERPO EN ARMONIA Tema: Ejercicios de relajación en familia 07:45PM AIRES DE MEXICO Talento: Marco y las flores de Jerez / Calibre 50 / Gerardo Ortiz BLOQUE PROMOCIONAL 4 08:01PM DOCUMENTAL Título: Padres primerizos Sinopsis: Documental acerca de parejas experimentando por primera vez la responsabilidad de ser padres. . 08:44PM SERIES LA CLAVE DEL ÉXITO 8ª. Temp. Cap. 13 09:25PM SERIE Prueba 1 ra temp Cap. 3 10:07PM SERIE UNA COMIDA PARA EL CORAZON Cap. 38 10:30PM DOCUMENTAL RT Título: prueba de fuego. avión cisterna, el fino arte del reabastecimiento en vuelo. sinopsis: en esta ocasión conoceremos las últimas tecnologías de repostaje aéreo, qué son los aviones nodriza o cisternas, cuán eficiente es este método de repostaje y veremos cómo un avión provee de combustible a otro en pleno vuelo. 11:00PM CARTELERA 11:00PM D´CINE PELIGROSA COMPAÑÍA (THE ROOMMATE) EEUU. / DRAMA SUSPENSO / 2011 / T: 1: 33 / DIR: CHRISTIAN E. CHRISTIANSEN INT: LEIGHTON MEESTER, MINKA KELLY, CAM GIGANDET Sara decide compartir piso con una estudiante llamada Rebecca. Al principio todo va bien y la relación es de respeto mutuo; pero llega un momento en que la situación da un giro radical: la recién llegada empieza a involucrar a Sara en una serie de hechos muy turbios que pondrán en peligro su vida. 01:30AM VISIÓN FUTURO Tema: Metabolismo 01:58AM UTILISIMO CUERPO EN ARMONIA Tema: Ejercicios de relajación en familia 02:21AM AIRES DE MEXICO Talento: Marco y las flores de Jerez / Calibre 50 / Gerardo Ortiz 02:35AM SERIE UNA COMIDA PARA EL CORAZON Cap. 38 02:58AM ASI ES CHINA TÍTULO: partir de chengdu. el viaje hacia el oeste. sinopsis: así como los chinos identifican a beijing como la ciudad cosmopolita "de las oportunidades", shanghai suele relacionarse con la moda; guangzhou con el dinero y chengdu con el disfrutar de la vida. 04:58AM SERIE Prueba 1 ra temp Cap. 3 06:06AM AIRES DE MEXICO Talento: Marco y las flores de Jerez / Calibre 50 / Gerardo Ortiz

CANAL CLAVE – JUEVES 04 ABRIL 2019 09:00AM CUBANOS EN CLIP PID T- 30mts 57 Carlo Fidel, Aixa & Bitácora Feat Israel Rojas, Ramy Falcón, Junior Romero Y Su Sello Cubano () 09:30AM ENTRE CLAVES Y CORCHEAS PID-50580 27’16 T- Cucurucho Valdés () 10:00AM COLECCIÓN SALSERA PID T- Colección Salsera 104 Adolecentes ft. Icarus, Pupyy Los que Son Son, Maykel Blanco y Su Salsa Mayor () 10:30AM CUBANÍSIMOS PID-26242 1’21’14 T- DIANA FUENTES () 12:00PM CUBANOS EN CLIP PID T- 81 Airán Muñoz, Yunior Romero, Casabe, Mayco D’ Alma, Annalie López, Papushi Ft. Juana Bacallao () 01:00PM MEGACLIP PID-56163 57: 23 T- 013 Nick Jonas, Robin Schulz, Armin van Buren con Sam Martin, Panic! At The Disco () 02:00PM COLECCIÓN SALSERA PID T- Colección Salsera 104 Adolecentes ft. Icarus, Pupyy Los que Son Son, Maykel Blanco y Su Salsa Mayor () 02:30PM RETRO MÚSICA PID-60185 57: 08 T- VARIADO 14 Billy Ocean, Alan Parsons Project, Chris de Burgh, Black, Boy George, Cyndi Lauper () 03:30PM ENTRE CLAVES Y CORCHEAS PID-50580 27’16 T- Cucurucho Valdés () 04:00PM CUBANOS EN CLIP PID T- 30mts 57 Carlo Fidel, Aixa & Bitácora Feat Israel Rojas, Ramy Falcón, Junior Romero Y Su Sello Cubano () 04:30PM CUBANÍSIMOS PID- 52036 58. 34 T- BÁRBARA DANE () 05:30PM AIRES DE MEXICO PID-19450 16’51 T- Programa 126 Los Invasores de Nuevo León, El Compa Javi () 05:45PM NUESTRA CANCION PID- 28948 11. 43 T- p-138 su nombre es pueblo () 06:00PM RETRO MÚSICA PID-60185 57: 08 T- VARIADO 14 Billy Ocean, Alan Parsons Project, Chris de Burgh, Black, Boy George, Cyndi Lauper () 07:00PM CUBANOS EN CLIP PID T- 81 Airán Muñoz, Yunior Romero, Casabe, Mayco D’ Alma, Annalie López, Papushi Ft. Juana Bacallao () 08:00PM MEGACLIP PID-56163 57: 23 T- 013 Nick Jonas, Robin Schulz, Armin van Buren con Sam Martin, Panic! At The Disco () 09:00PM COLECCIÓN SALSERA PID T- Colección Salsera 104 Adolecentes ft. Icarus, Pupyy Los que Son Son, Maykel Blanco y Su Salsa Mayor () 09:30PM ENTRE CLAVES Y CORCHEAS PID-50580 27’16 T- Cucurucho Valdés () 10:00PM BEL CANTO PID-13983 58`58 Y 4767 01. 02´41 T- PROGRAMA DOBLE Serie DIVAS DEL SIGLO XX: TÍTULO: ELIZABETH SCHWARZKOPF. AUTORRETRATO CONTENIDO: Un recorrido por la vida y carrera artística de la gran soprano alemana Elizabeth Schwarzkopf. TALENTO: Elizabeth Schwarzkopf e invitados más varios pianistas y orquestas sinfónicas. TÍTULO: MARILYN HORNE SIEMPRE SONRISA CONTENIDO: Un recorrido por la vida y carrera artística de la extraordinaria mezzosoprano estadounidense Marilyn Horne a través de diferentes anécdotas narradas por ella, interpretaciones con otros cantantes líricos, su incursión en la ópera, la música pop, la TV y el doblaje de voces en el cine. TALENTO: Marilyn Horne, mezzo soprano / Joan Sutherland, soprano / Henry Lewis, director / Monserrat Caballé, soprano / Dorothy Dandridge, Carol Burnet, Harry Belafonte y otros. ()

CARIBE – JUEVES 04 ABRIL 2019 01:00AM NTV DEL MEDIODIA. 02:00AM ZONA DE CONFLICTO. Colombia y la Paz. 02:30AM SEÑAL DE RUSIA TODAY. 03:00AM REVISTA INFORMATIVA EN TIEMPO REAL. 05:30AM TELESUR NOTICIAS. 06:00AM ENLACE NACIONAL. Santiago de Cuba. 06:30AM NOTICIERO CULTURAL. 07:00AM MESA REDONDA. 08:00AM NTV EMISION ESTELAR. 08:30AM CODIGO VERDE. 08:45AM NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales. 09:00AM 9no INNING. Espacio de análisis e información deportiva. 09:30AM HISPANTV. DETRÁS DE LA RAZON. 10:00AM RUSIA TODAY. 10:30AM CARIBE Noticias. 10:40AM EL TIEMPO EN EL CARIBE. (Información meteorológica de la región) 10:45AM NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales. 11:00AM ARTE 11. 11:30AM CARIBE Noticias.