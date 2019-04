Cartelera de la TV Cubana

09:51AM DOCUMENTAL Título: Tierra brasileña. Parque nacional Serra Do Cipó Sinopsis: Aruay, Anderson y Mayra visitan el parque nacional Serra Do Cipó en el estado de Minas Gerais, Brasil para conocer su entorno natural.

10:14AM CINEMAINDIO FELIZ AÑO NUEVO (HAPPY NEW YEAR) INDIA / COMEDIA-ACCIÓN / 2014 / T: 2: 59 / DIR: FARAH KHAN INT: SHAH RUKH KHAN, DEEPIKA PADUKONE, ABHISHEK BACHCHAN Dubai organiza la mayor competencia de baile del mundo, los “World Dance Chapionships”. En esta ocasión, cinco personajes de lo más disparatados lo darán todo en el escenario como el equipo de la India. Cada uno tiene sus intereses y sus puntos fuertes y débiles, pero todos se unirán por una competición que es muy importante para ellos.

