Cartelera de la TV Cubana

02:00PM ARTE 7 TODOS LOS DÍAS DE MI VIDA VOTOS DE AMOR THE VOW (Titulo Original) EEUU. / 2012 / 104 Min. / Drama romántico / reposición / color / subtitulado al español Dir: Michael Sucsy Int: Rachel McAdams, Channing Tatum, Jessica Lange, Sam Neill (Basado en hechos reales) . Un accidente automovilístico deja a Paige en coma. Cuando se despierta, ha perdido la memoria y no reconoce ni siquiera a su marido Leo, con el que llevaba poco tiempo casada. Leo tendrá entonces que volver a conquistar el corazón de su mujer. SERIE: EL BUEN DOCTOR – CAPITULO 11 THE GOOD DOCTOR (Título Original) Capítulo 11: Cuarentena – Parte 2 (The Good Doctor: Quarantine Part Two) EEUU. / 2019 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Mike Listo Con un médico agotado y recursos limitados, el Dr. Shaun y la Dra. Morgan se hacen cargo de urgencias en cuarentena. Andrews ayuda a Meléndez y a Claire a realizar una extracción de médula improvisada en un intento por salvar la vida de su paciente. Y la Dra. Lim lucha por su vida, ya que ha sido infectada por el virus.