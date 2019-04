Cartelera de la TV Cubana

09:57AM CINEVISION EL GUARDAESPALDAS (THE BODYGUARD) EEUU. / ROMÁNTICA / 1992 / T: 2: 10 / DIR: MICK JACKSON. INT: KEVIN COSTNER, WHITNEY HOUSTON, BILL COBBS, TOMAS ARANA El Guardaespaldas: Frank Farmer fue agente del Servicio secreto. Devaney lo contrata para proteger a la actriz y cantante Rachel Marron. Ella está recibiendo amenazas de muerte por parte de un asesino anónimo. . . Premios: 2 nominaciones al Oscar a la mejor canción original, (I Have Nothing y Run to You) .