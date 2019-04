Cartelera de la TV Cubana

09:00AM CUERDA VIVA Revista AM-PM. Harold, Yestacmi, New Work

10:00AM SERIE DE ARTE 7 SERIE: EL BUEN DOCTOR – CAPITULO 11 THE GOOD DOCTOR (Título Original) Capítulo 11: Cuarentena – Parte 2 (The Good Doctor: Quarantine Part Two) EEUU. / 2019 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Mike Listo Con un médico agotado y recursos limitados, el Dr. Shaun y la Dra. Morgan se hacen cargo de urgencias en cuarentena. Andrews ayuda a Meléndez y a Claire a realizar una extracción de médula improvisada en un intento por salvar la vida de su paciente. Y la Dra. Lim lucha por su vida, ya que ha sido infectada por el virus.