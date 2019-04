Cartelera de la TV Cubana

09:00AM TREN DE MARAVILLAS WINNIE THE POOH Título original: Winnie the Pooh Estados Unidos / 2011 / 62 min. / Aventuras / rtx / color / doblada Dirección: Stephen J. Anderson, Don Hall Reparto: Animación Winnie the Pooh vuelve a reunir al público así como a sus amigos Tigger, Rabbit, Piglet, Kangu, Rito y, por último, Igor, que ha perdido la cola. El Búho encarga a toda la pandilla una extraña misión: salvar a Christopher Robin de un delincuente imaginario; así que el oso, que sólo había salido a buscar un poco de miel, ve cómo se le complica un día que prometía ser apacible. Completamiento: Est. Había una vez: Mulán Est. Animados: El mundo de Luna: Hoyos en la luna Est. Saber: Signos de puntuación Est. Sorpresa: Circo del Sol

09:45PM LA PELICULA DEL SABADO TRIPLE FRONTERA (Triple Frontier) 2019 / Estados Unidos / Acción / EST DIR J. C. Chandor INT Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Pedro Pascal Cinco amigos, todos ex veteranos militares y antiguos operativos de las Fuerzas Especiales, se reúnen para planificar un asalto a una zona fronteriza poco habitada en Sudamérica. El objetivo: robar a un poderoso narcotraficante. Por primera vez en sus prestigiosas carreras, estos héroes anónimos asumen una peligrosa misión en su propio beneficio y no en el de su país. Pero cuando la situación sufre un giro inesperado y amenaza con salirse de control, desencadenará una serie de consecuencias imprevistas.

11:48PM CINE DE MEDIANOCHE CONTRA EL RELOJ (Against the Clock) 2019 / 102 min / Estados Unidos / Thriller / EST DIR Mark Polish INT Dianna Agron, Andy García, James Frain, Bar Paly Un agente de la CIA es enviado a una misión en la que acaba en coma. La CIA quiere extraer toda la información que tiene a través de una operación letal, pero su esposa se niega, ya que su mente comatosa sigue activa. Ella decide investigar lo ocurrido.