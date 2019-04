Cartelera de la TV Cubana

09:15AM MATINEE INFANTIL VEN Y CANTA Título original: Sing Estados Unidos / 2016 / 100 min. / Musical. Comedia. Infantil | Animales. 3-D. Música / rtx / color / doblada Dirección: Garth Jennings, Christophe Lourdelet Reparto: Animación Buster Moon es un elegante koala que regenta un teatro que conoció tiempos mejores. Es un optimista nato, lo que está muy bien si no fuera un poco caradura, pero ama a su teatro con pasión y es capaz de cualquier cosa para salvarlo. Sabe que el sueño de su vida está a punto de desaparecer, y sólo tiene una oportunidad para mantenerlo a flote: organizar un concurso de canto y conseguir que sea un gran éxito. Entre los muchos candidatos aparecerán una cerdita ama de casa y otro cerdo muy animoso, una puercoespín rockera, un gorila bondadoso, un ratón presumido y una elefante muy tímida. Completamiento: Animados: Scooby Doo: Convención en Marruecos Curiosidades: ¿Por qué sentimos sed? Circo: Domadora de caballos Música: Esther Williams c Tom y Jerry

02:00PM ARTE 7 NACE UNA ESTRELLA A STAR IS BORN (Titulo Original) EEUU. / 2018 / 135 Min. / Drama romántico musical / estreno / color / subtitulado al español Dir: Bradley Cooper Int: Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Rafi Gavron Jackson Maine es una estrella consagrada de la música que una noche conoce y se enamora de Ally, una joven artista que lucha por salir adelante en el mundo del espectáculo. Justo cuando Ally está a punto de abandonar su sueño de convertirse en cantante, Jack decide ayudarla en su carrera hacia la fama. Pero el camino será más duro de lo que imagina. THE GOOD DOCTOR (Titulo Original) Capitulo 12: El día después (The Good Doctor: Aftermath) EEUU. / 2019 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: Dawn Wilkinson Tras la traumática cuarentena, nuestros residentes se toman un día fuera del hospital para desahogarse. De vuelta en el hospital, Andrews elude la consulta de un funcionario del Departamento de Salud. A medida que la Dra. Lim se recupera del virus, ella y el Dr. Meléndez deben enfrentar su nueva relación. El Dr. Murphy y el Dr. Glassman intentan relajarse y recuperarse de sus dificultades.