Cartelera de la TV Cubana

10:15PM TELECINE TRES DÍAS DEL CÓNDOR Three days of the condor Estados Unidos / 1975 / 117´ / Drama / Reposición / Color / Subtítulos en español Dir: Sydney Pollack. Reparto: Robert Redford, Faye Dunaway, Max von Sydow. . . Un investigador de la CIA conocido como Cóndor, descubre los cadáveres de sus compañeros de trabajo y debe escapar por su propia vida cuando intuye que hay agentes infiltrados detrás del atentado y que desean exterminarlo. Según la novela Six Days of the Condor de James Grady.