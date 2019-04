Cartelera de la TV Cubana

10:00AM FILMECITO LAS NUEVAS AVENTURAS DE PETER PAN, EN BUSCA DEL LIBRO DE NUNCA JAMAS Título original Monky * / Año 2017 Duración 86 min. País Suecia Dirección Maria Blom Género Drama | Cine familiar Sinopsis Frank, un niño de 11 años, un día encuentra un mono en el patio trasero de su casa. El mono se llama Monky y su llegada es el comienzo de toda una aventura. Sin embargo, no tardan en darse cuenta de que Monky no es un mono ordinario, y que no fue una coincidencia que apareciera en su patio trasero. ¿Quién es Monky? ¿De dónde viene? ¿Podrán mantenerlo en secreto en el pueblo?