Cartelera de la TV Cubana

03:15PM PENSANDO EN 3D ANIMALES FANTÁSTICOS: LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Título original 2018 / 134 min / Reino Unido / Fantástico / subtitulado al español / estreno Dirección: David Yates Reparto: Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Johnny Depp Cumpliendo con su amenaza, Grindelwald escapa de su custodia y ha comenzado a reunir seguidores, la mayoría de los cuales no sospechan sus verdaderas intenciones: alzar a los magos purasangre para reinar sobre todas las criaturas no mágicas. En un esfuerzo por frustrar los planes de Grindelwald, Albus Dumbledore (Jude Law) recluta a su antiguo estudiante Newt Scamander, quien accede a prestar su ayuda, sin conocer los peligros que aguardan. Las líneas quedan marcadas mientras el amor y la lealtad son puestos a prueba, incluso entre los amigos más cercanos y la familia, en un mundo mágico cada vez más dividido. Completamiento: Material Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald conexiones con Harry Potter Serie animada Larvas: “Larva callejera” Video clip de Eme Alfonso “Libre”