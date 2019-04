Cartelera de la TV Cubana

09:15AM MATINEE INFANTIL E. T EXTRATERRESTRE Título original: E. T. : The Extra-Terrestrial Estados Unidos / 1982 / 115 min. / Ciencia ficción / rtx / color / doblada Dirección: Steven Spielberg Reparto: Henry Thomas, Dee Wallace, Robert Mac Naughton, Un pequeño ser de otro planeta se queda abandonado en la Tierra cuando su nave, al emprender el regreso, se olvida de él. Está completamente solo y tiene miedo, pero se hará amigo de un niño, que lo esconde en su casa. El pequeño y sus hermanos intentan encontrar la forma de que el pequeño extraterrestre regrese a su planeta antes de que lo encuentren los científicos y la policía. Completamiento: Animados: Elpidio Valdés Campaña de Verano Curiosidades: Conocer Cuba por dentro Circo: Acrobacias y contorsiones

02:00PM ARTE 7 MI FAMILIA ITALIANA LATIN LOVER (Titulo Original) Italia / 2015 / 114 Min. / Comedia / estreno / color / subtitulado al español Dir: Cristina Comencini Int: Virna Lisi, Marisa Paredes, Angela Finocchiaro, Valeria Bruni Tedeschi En un pueblo de la región de Puglia se celebra el 10º aniversario de la muerte de Saverio Crispo, actor símbolo del “grande cinema italiano” y eterno “latin lover”. A la ceremonia llegan 4 de sus 5 hijas, dispersas por el mundo, y dos ex-mujeres, una italiana y la otra española. Secretos, rivalidades y nuevas pasiones llevarán a las mujeres a descubrir un pasado inesperado y a ver la vida con nuevos ojos. SERIE: EL BUEN DOCTOR – CAPITULO 13 THE GOOD DOCTOR (Titulo Original) Capitulo 13: Xin (The Good Doctor: Xin) EEUU. / 2019 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: David Straiton Mientras tratan quirúrgicamente a un paciente con Trastorno del Espectro Autista, Shaun y Morgan se interesan por su “relación” con su compañero de piso. Los doctores Melendez, Claire y Park trabajan para salvar la vida de una mujer con un corazón mecánico, por lo que requieren ingeniería y experiencia médica a partes iguales.

09:30PM CINE DE COMEDIA CÓMO HACER BEBÉS MAYBE BABY (Titulo Original) Gran Bretaña / 2001 / 100 Min. / Comedia / reposición / color / subtitulado al español Dir: Ben Elton Int: Hugh Laurie, Joely Richardson, Rowan Atkinson, Emma Thompson Sinopsis: Sam y Lucy son una pareja que aparentemente lo tienen todo en la vida, pero carecen de lo que realmente ambos desean: tener un niño. Tras probar toda clase de métodos posibles, deciden recurrir a un singular ginecólogo.