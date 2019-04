Cartelera de la TV Cubana

10:45AM CUANDO UNA MUJER Título: No me volverá a pasar. Sinopsis: Embarazo no deseado por falta de protección.

02:00PM SENDEROS DEL OESTE MÁS RÁPIDO QUE EL VIENTO Título original Saddle the Wind EE. UU / 1958 / 84 min. / Western / Familia / Estreno / Color / Subtitulada Dirección: Robert Parrish, John Sturges Reparto: Robert Taylor, Julie London, John Cassavetes, Donald Crisp Poco después de la Guerra de Secesión norteamericana (1861-1865) , Steve Sinclair (Robert Taylor) , un antiguo pistolero reformado, se dedica a criar ganado en su rancho y lleva una vida pacífica. Su única preocupación es Tony (John Cassavetes) , su hermano menor, un joven desequilibrado, inmaduro y fanfarrón al que Steve no ha conseguido enderezar. Cuando Tony regresa al rancho, acompañado de una desconocida (Julie London) con la que piensa casarse, se tensa la relación entre los dos hermanos. Pero lo que agrava definitivamente la situación es la presencia de unos granjeros que han llegado para quedarse. Completamiento: Series: Bonanza Cap. 4 Video Clip: Un Poco de Gasolina – Terri Clark Próximamente: El Hombre de Colorado Comentario: Más Rápido que el Viento