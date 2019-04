Cartelera de la TV Cubana

Ellie Goulding, Diplo, Swae Lee, Maroon 5 con Cardi B, Panic! At The Disco, Marshmello con Bastille

Título original: Gigi Año: 1958 País: Estados Unidos Director: Vincente Minnelli Reparto: Leslie Caron, Maurice Chevalier, Louis Jourdan, Hermione Gingold, Jacques Bergerac, Eva Gabor, John Abbott, Isabel Jeans Sinopsis: París, 1900. Gaston es un joven millonario que se aburre, a pesar de ser el soltero más perseguido de toda la ciudad. Gigi es casi una niña, no tiene todavía edad para bailes y amoríos. Pero Gaston es amigo de su familia y la visita con frecuencia. La abuela de Gigi sueña con una boda entre Gastón y su nieta. Pero los planes de Gaston con respecto a Gigi no tienen nada que ver con el matrimonio. Premios: 1958: 9 Oscars, incluyendo película, director, guiónadapt. , fotografía (color) , canción, bso 1958: 3 Globos de Oro, incluyendo Mejor película – Musical. 6 nominaciones 1958: Sindicato de Directores (DGA) : Mejor director 1958: Sindicato de Guionistas (WGA) : Mejor guión musical 1958: Premios David di Donatello: Mejor producción extranjera 1958: National Board of Review: Top 10 mejores películas