¿Cómo se comportan los medios tecnológicos en la creación artística? ¿Qué decir ante el arte y el no arte entretejidos y antagónicos? Sin duda, la ensayística, el pensamiento crítico, son esenciales en las artes visuales en nuestro país. Discursos plurales, transformaciones, procesos creativos, exigen enfoques críticos sobre las obras y sus autores, la socialización del arte, el mercado, entre otros asuntos, en un ámbito tan particular como el de la artisticidad.

Durante la edición 28 de la Feria Internacional del Libro se dedicaron espacios a reflexionar sobre la importancia de las publicaciones culturales, a estas tributa ArteCubano Ediciones, del Consejo Nacional de Artes Plásticas.

Su director, el ensayista y narrador Jorge Ángel Hernández, comentó en exclusiva con BOHEMIA: “Nuestra prioridad está orientada a seguir desarrollando los vínculos con los artistas para destacar el mejor arte que se hace en Cuba, el cual no siempre está en el ciclo de galerías”.

Según considera, “para ello resulta esencial una mayor práctica de relaciones con instituciones afines a nuestro trabajo como la Universidad de las Artes, la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, y otros centros del país, es preciso abrir el universo de opiniones centralizado dentro de la academia, realizar talleres conjuntos de crítica”.

En su opinión, los libros y las revistas se complementan. Quizá poco se habla o no con la sistematicidad merecida sobre el impacto de estas últimas en el conocimiento, los saberes, la reflexión en la sociedad, sobre fenómenos complejos de la cultura mundial.

Miradas cercanas

La revista Arte Cubano, de la cual Jorge Ángel Hernández es editor ejecutivo, incluye tópicos, los cuales propician recorridos por áreas del conocimiento: homenajes, rutas críticas, dossier, pensando alto y la dinámica de espacios expositivos.

Entre los tributos que aparecieron en la publicación destaca el texto, Hasta la gráfica siempre Che, Korda y el Cartel, del crítico de arte Jorge R. Bermúdez.

Como señala este especialista: “Che es un género de la plástica y la gráfica cubanas. Al igual que José Martí, el Guerrillero Heroico se ha ganado un espacio permanente en la cultura visual nacional, con independencia del existente a nivel internacional. Ninguna verificación mejor que la del arte para legitimar una trayectoria de vida que ha trascendido a nuestro siglo, dando renovado testimonio de su vigencia temática y capacidad para visibilizar los cambios de sensibilidad que han obrado en nuestra sociedad desde su muerte hasta nuestros días”.

En el apartado dossier, la revista Arte Cubano propone una valoración de la curadora e investigadora Cristina Figueroa sobre Medios Tecnológicos en función del arte. Considera: “en el terreno creativo, la inserción de terminologías asociadas a la inmediatez del surgimiento de los avances tecnológicos siempre ha sido espinosa y tendenciosa. Historiar, clasificar y legitimar, al mismo tiempo que se generan los acontecimientos, es rodar por una carretera de doble sentido en la cual siempre hay que regresar cíclicamente al principio, como en un círculo vicioso”.

Desde la sección Rutas Críticas connotados expertos analizan conceptos, problemáticas de actualidad. El artista visual, ensayista, crítico de arte y profesor Manuel López Oliva analiza en el artículo Arte y no Arte, entretejidos y antagónicos: “Dos tipos de producciones conviven hoy en el panorama artístico-cubano, aquella que se afirma en la condición verdadera y culturalmente significativa del ARTE y esa obra que suele alistarse en líneas y maneras de hacer propias de remedos y sucedáneos concebidos en función de los distintos componentes de la demanda mercantil. Ya no se trata de la bifurcación entre un arte representativo y otro no figurativo ni de la existencia de pares tales como abstracto y realista, objetual y no-objetual, icónico y fantástico, testimonial y subjetivo, épico y lírico, intimista y espectacular, etcétera.

“Por ello debemos cuidarnos de no aceptar como hecho artístico todo cuanto se presente ante nuestra percepción con la vestidura de una sublime o provocadora realización, procedente de alguien que ha sido catalogado o se designa a sí mismo como artista”.

Otros acercamientos

Jorge Ángel Hernández destaca la publicación mensual Noticias Arte Cubano en formato de tabloide. Incluye informaciones, entrevistas, valoraciones sobre muestras expositivas y estéticas.

Le place comentar sobre la colección Espiral de libros y multimedias acerca de la vida y obra de creadores cubanos contemporáneos.

“Cada monográfico añade textos, dossier de piezas representativas y cronología actualizada sobre el artista en cuestión, enriquecido con fotografías personales, caricaturas, recortes de prensa y otros elementos que contribuyen a comprender su producción.

“La selección incluye una treintena de nombres, veintidós de los cuales corresponden a los Premios Nacionales de Artes Plásticas”.

Con entusiasmo evidente nuestro entrevistado comparte una noticia sobre la referida Colección: “Decidimos cambiar su formato y visualidad. Ahora se preparan tres volúmenes inspirados en Flora Fong, Lesbia Vent-Dumois y Zaida del Río.

“Para nuestras publicaciones resulta esencial destacar el mejor arte cubano. Seguir ampliando vínculos en todo el país, los establecimos con Sancti Spíritus y Holguín. Activar el diálogo, la función comunicativa del arte como sistema sígnico-simbólico por medio del cual los humanos se perpetúan y desarrollan.