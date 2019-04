El sello Unicornio de Producciones Abdala prepara hoy más de 10 títulos discográficos, los cuales postulará a nominación en la Feria Internacional de la Música Cubadisco y Los Grammy Latinos 2019.

Entre las propuestas destacan los DVD 4 Décadas, del grupo Síntesis; Solo para Variar, de Zunilda; Todo por Santiago, de Juan Guillermo conocido popularmente como JG; Oración por Cuba, de José María Vitier, y Documental Fe, con música de Vitier y Lázaro Ros.

Como disco compacto concursarán One more time, de Carlos Miyares; Cuba me llama, de Luis Barbería; niñito historia, de Raúl Torres; Dados al aire, de Ernesto Casanova; Cancioncita para ti, de Rochy; Soy lo que soy, de Virginia; y Que tienes que te mueves, de Maykel Blanco.

Según explicó la especialista comercial de la entidad, Rosana González, además de estos materiales la compañia trabaja en nuevas producciones como es el caso del disco de la vocalista cubana, residente en España, Yanela Brooks, junto con Top of Cuba.

De los artistas que integran esa cima de la música en la isla y se unirán a Brooks sobresalen los locales Alexander Abreu y Havana D’Primera, Pupy y los que Son Son, Manolito Simonet y su Trabuco y la legendaria Orquesta Aragón.

Otros proyectos del Sello es el álbum del cantautor Diego Gutiérrez, que llevará por nombre De Cero y apostará nuevamente por una nominación y/o premio en la noche más importante de la música latina, como lo hizo en 2018 en el apartado Fusión con el cd P´alante el mambo.

Abdala, creado por el trovador cubano Silvio Rodríguez en 1998, ofrece servicios de grabación, masterización, restauración, producción y edición, y cuenta con la tecnología de avanzada en grabación musical.

En la actualidad su principal trabajo está dirigido al rescate de la memoria musical de la nación, tarea que se realiza en el Gabinete de restauración del patrimonio sonoro, creado en 2013 y único de su tipo en todo el país.

En este departamento se han restablecido cerca de cuatro mil fonogramas de importantes personalidades políticas y culturales de los años 1940, 1950 y 1960. (PL)

