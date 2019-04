Por MARYAM CAMEJO

Conocido hoy como fotógrafa, Carrie Mae Weems se inició en estudios de arte con danza moderna, pero a los 21 años recibió su primera cámara y la vida le dio vuelco. En 1978 comenzó su primer proyecto fotográfico, llamado Environmental Profits, que se centró en la vida en Portland.

Weems fue influenciada por el trabajo de fotógrafos afroamericanos anteriores que documentaron la experiencia negra, en particular Roy DeCarava. Comenzó a referirse a sí misma como “creadora de imágenes”. La obra más temprana de Weems exploró temas personales y familiares, lo cual se refleja en títulos al estilo The Kitchen Table Series (1990). Su exitoso trabajo encontró espacio en el MoMA, donde fue una de las primeras mujeres con una muestra personal y la primera mujer negra protagonista de una retrospectiva en ese museo.

Cuba tendrá la dicha de acoger por primera vez el quehacer de esta artista, con dos propuestas que ocurrirán el 13 de abril como parte de la Bienal de La Habana 2019. Por un lado, en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, a las tres de la tarde, se mostrarán tres de sus videoartes, con la presencia de la creadora y el grupo que la acompaña a la Isla.

La segunda será la apertura de la exposición The Spirit that resides, patrocinada por el Carr Center Independent Scholar’s Fellowship (ISF), que iniciará a las seis de la tarde con una performance en su sede de la casa/galería de San Lázaro 205. The Spirit… se apoya en experiencias colectivas acontecidas en Detroit, Michigan, entre noviembre y febrero pasados, que incluyeron presentaciones, recorridos por la ciudad, y debates grupales.

Junto a las piezas de Weems, se posicionarán las de ocho artistas de centro Carr, entre los que se encuentran dos aspirantes al Doctorado en Historia. Ellos llegan como becarios de la fotógrafa, para mostrar un proyecto que explora la necesidad de hallar el hogar desde la perspectiva de la cultura y tradiciones africanas y afroamericanas.

“Desde el concepto de hogar buscamos la verdad de nosotros mismos y una fuente de nuestra identidad”, destaca la artista.

Performance, documentación visual, confección de objetos, danza, instalación, fotografía y escritura creativa, sirvieron para dar vida a la muestra que estará en la casa/estudio de San Lázaro 205, a 100 metros del Malecón habanero, donde tendrá lugar la muestra colectiva Detrás del Muro.

La propuesta invita, además, a encontrar esa identidad de origen africano que enlaza de alguna manera las historias de Cuba y Estados Unidos y estará disponible hasta el 13 de mayo.

Weems ha investigado las relaciones familiares, la identidad cultural, el sexismo, la clase, los sistemas políticos y las consecuencias del poder. Determinada siempre ha incluirse en la escena, tanto literal como metafóricamente, ha mantenido un diálogo continuo dentro del discurso contemporáneo durante más de treinta años. Durante este tiempo, Carrie Mae Weems ha desarrollado una compleja obra de arte que emplea fotografías, texto, tela, audio, imágenes digitales, instalación y video; trabajo por el que ha merecido premios como el Prix de Roma y la beca de investigación Mc Arthur.