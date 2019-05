CUBAVISION

09:00AM EL SELECTO CLUB DE LA NEURONA INTRANQUILA SCN21

09:30AM LA PUPILA ASOMBRADA LA VUELTA AL MUNDO COMO RESIDENTE / Centrado en documental “Residente” de René de Calle 13 recorriendo parte de los más ignotos rincones del mundo.

10:30AM ENTRE AMIGOS Grupo Los Gafas, Carlos Vila (actor) , Teté Caturla y Santiaguito y sus tambores. Circo Nacional de Cuba con un número de patinaje acrobático (el dúo L`Gasca) . Ballet de la TVC. TCVEAM 190523

11:00AM NOVELA HERMANITAS CALLE CAP 46 TCVNOVHERMANITASCALLECAP 46TX

11:45AM EL ARTE DEL CHEF Torre de arepas con dulce de leche y licuado de yerba buena Sinopsis: La preparación de un dulce tradicional cubano trae esta vez al chef Enrique Rodríguez a nuestros hogares. Aprenderemos cómo presentar el dulce de leche, hecho a la usanza original, o sea, con leche cortada, en una torre de arepas poco dulces y con un licuado de yerba buena encima. La sección de cocina creativa hablará de “la moda” actual en cuanto a alimentos en capas.

02:00PM CONTRA EL OLVIDO

03:00PM NOTA A NOTA Talento: Sam Smith. Dua Lipa, Descemer Bueno y Eliades Ochoa, Pink, Ed Sheeran y Andrea Bocelli. TCVNAN 190528

03:45PM ENTRE LIBROS Antonio López Sánchez (escritor de narrativa de ficción) Sinopsis: Escritor, periodista, poeta y narrador cubano. La Habana, 1973. Licenciado en Comunicación Social por la Universidad de La Habana y graduado del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Ha recibido el primer premio del concurso literario Reescribir El Quijote en Cuba y su texto aparece en la antología En un lugar de Cuba, de cuyo nombre sí quiero acordarme (2006) . Entre sus obras aparecen el cuaderno de ensayos y entrevistas La canción de la Nueva Trova (2001) y el libro de entrevistas Trovadoras (2008) . Ha publicado, igualmente, el poemario Trampas retratos y un 17 rojo (2006) .

04:00PM NOTICIERO ANSOC

04:15PM TIN MARIN TVCTMA0528 Clip 132 Las aventuras de Blinky Bill: Una mina para la cuota Atchoo: El retorno del señor Imposible Tutitú: Patineta T: 24’31

04:45PM Viva la Música Título: Programa 7 Sinopsis: Viva la música invita al encuentro con videos de música de todo el mundo, hecha para niños, cantada por solistas vocales, instrumentales, por grupos y coros, a capella o con orquesta, incluida en las películas infantiles favoritas, tocada por verdaderos talentos musicales infantiles y mucho más.

05:00PM LA CASA DE LOS LIBROS Título: Alicia en país de maravillas Sinopsis: En la casa librería aparece un conejo y Mari, la prima de Peluso se empeña en pensar que es el de Alicia, ilusiones, fantasías y personajes literarios serán los protagonistas de esta historia. Música: VC El conejo majadero Disco:

05:15PM DOBLE CLIC Título: D Clic resumen 4 Sinopsis: Doble clic es una revista variada que aborda la vida cotidiana de los niños y las niñas en su relación con el medio ambiente, la recreación, las artes, el deporte y las actividades escolares. Contenido: Selección especial de la sección Mi taller / Huerto escolar / Técnicas de dibujo / Confección de adornos en la escuela Disco:

05:30PM CINECITO EN TV Título: Diseño y dibujo en los animado Sinopsis: Sobre el diseño y los dibujos animados se estarán mostrando fragmentos en Cinecito en TV. Disco:

06:00PM CONEXIÓN Título: Día Mundial sin Tabaco Sinopsis: El tabaquismo en los adolescentes suele comenzar de manera inocente, pero puede convertirse en un serio problema de salud. De hecho, la mayoría de los fumadores adultos empezaron a fumar en la adolescencia. Música: El baile de los labios, La voz de la vida. (Autor: Luis Franco) Int. Luis Franco Disco:

06:30PM NOTICIERO CULTURAL

07:00PM MESA REDONDA

08:00PM NTV

08:30PM CON DOS QUE SE QUIERAN Irela Bravo (actriz y conductora del programa Entre tu y yo)

09:15PM NOVELA SOL NACIENTE CAP 76 TCVNOV SOL NACIENTE CAP 76TX

10:00PM CUANDO UNA MUJER Título: “¿Qué anticonceptivo uso?” Sinopsis: Una adolescente que inicia su vida sexual necesita orientación sobre qué anticonceptivo debe usar.

10:15PM CUERDA VIVA Festival Cubadisco 2019. Talento: Alejandro Falcón, Miguel Núñez. TCVCVI 190528

11:15PM SERIE JUEGO DE TRONOS CAP 2 Y 3

12:15AM CARIBE NOTICIAS

TELECINE (Pel. del sábado) SERENITY 2019 / 106 min / Estados Unidos / Thriller / EST DIR Steven Knight INT Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane, Jason Clarke El misterioso pasado de Baker Dill (Matthew McConaughey) , un capitán de un barco pesquero que vive en una pequeña isla del Caribe, vuelve para atormentarle, atrapándolo en una nueva realidad que podría no ser lo que parece. Su vida tranquila desaparece cuando aparece su ex mujer Karen (Anne Hathaway) pidiéndole ayuda para ella y su hijo en común. Completamiento: Las mujeres de Irán- Farnaz Esmaeilzadeh (0: 11: 01)

TELECINE (Cine en familia) MANAOS España-México-Italia / 1980 / 95 min. / Aventuras. Thriller | Estreno / Color / Español Dirección: Alberto Vázquez-Figueroa Reparto: Fabio Testi, Florinda Bolkan, Margaux Hemingway, Agostina Belli El corazón de la selva amazónica está Manaos, una explotación de caucho transformada en una inmensa prisión de la que nadie ha conseguido jamás escapar. Sin embargo, uno de los trabajadores decide fugarse con Claudia cuando el dueño de la plantación descubre la relación que hay entre ellos.

TELEREBELDE

09:00AM HIMNO APERTURA

09:01AM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EST 20190528 1950 Inauguran primer torneo de la pesca de la aguja En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 950 se inaugura en La Habana el primer torneo de la pesca de la aguja Ernest Hemingway, con la participación de 36 embarcaciones. La justa tuvo el respaldo del propio escritor estadounidense, a petición de un grupo de entusiastas pescadores, y como premio se otorgó una copa que llevaba su nombre inscripto. El certamen se ha seguido efectuando hasta nuestros días. 2006 Destacada actuación de canoístas cubanos En la Copa Mundial de canotaje con escenario en la ciudad alemana de Duisburgo, la canoa biplaza cubana integrada por Karel Aguilar y Serguei Torres logra una excelente actuación al subir dos veces al podio. En la prueba del a la distancia mil metros los cubanos lograron la medalla de oro, mientras en los 500 terminaron segundos, escoltando a la tripulación de Alemania. 2012 Gana Ciego LI Serie Nacional El equipo de Ciego de Ávila se proclama por primera vez en la historia campeón en nuestras Series Nacionales de béisbol, al derrotar a Industriales, 4 carreras por 3, en el último juego del play final por la corona de la campaña beisbolera cubana número 51. Dirigidos por Roger Machado, los tigres avileños cumplieron la fase preliminar con balance de 54 triunfos y 42 derrotas, y en la postemporada superaron primero a Matanzas y luego a los azules de la capital.

09:05AM SÚMATE TTRSUM 18

09:15AM GLORIAS DEPORTIVAS: Denia Betancourt (karate) TTRGDPDENIA BETANCOURT rtx

09:45AM AL DURO Y SIN GUANTE: Taekwondo TTRADG20190527

11:00AM VIDEOTECA DEPORTIVA: TTRVID20190525

12:00PM MERIDIANO DEPORTIVO en vivo

12:30PM JUDO INTERNACIONAL: Grand Prix de Judo Antalya 2019, Turquía (Carpeta NAS) TTRSATANTALYA2, T (0. 53)

01:45PM ANTESALA en vivo

02:00PM SERIE NACIONAL DE BEISBOL SUB 23, La Habana vs Pinar del Río, estadio Latinoamericano, en vivo.

CICLISMO INTERNACIONAL: Copa Mundial de Ciclismo de Pista en Milton Canadá, T (0. 48) , TTRCANADA3

06:00PM NND EN VIVO

06:27PM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EST 20190528 rtx

06:30PM CONFESIONES DE GRANDES:

07:00PM SÚMATE TTRSUM 18 rtx

07:05PM A TODO MOTOR: Fórmula 1 en Mónaco y Fórmula eléctrica en Berlín, TTRATM305

08:05PM FUTBOL INTERNACIONAL: Liga Italiana, Spal vs Milán dif

09:53PM CINE DEPORTIVO WILL, EN BUSCA DE UN SUEÑO (WILL) REINO UNIDO / DRAMA / 2011 / T: 1: 42 / RTX DIR: ELLEN PERRY INT: PERRY EGGLETON, DAMIAN LEWIS, BOB HOSKINS Will es un chico de 11 años, hincha acérrimo del Liverpool, conoce hasta los detalles más nimios del popular equipo de fútbol británico. Will vive en un internado, -ya que es huérfano de madre, – y hace años que no ve a su padre. Un día, su padre regresa, y además con una sorpresa, dos entradas para la final de la Champions en Estambul. Todo parece ir sobre ruedas cuando, inesperadamente, el padre muere de un derrame cerebral.

EDUCATIVO

08:30AM UPT: Nueva Ortografía para todos

09:30AM Educación Cívica 7mo: Generalidades de la asignatura Educación Cívica.

10:00AM Técnico del futuro: Jardinería.

10:20AM Educación Plástica3ro: ¡Qué lindo el mar! 017

10:50AM Aprender Jugando2do: Disfruta las vacaciones a plenitud. 038

11:10AM Inglés 6to: “Los animales” 034

11:30AM Hoy para mañana: Enfermería. 004

12:00PM Telecentros

01:00PM NTV

02:00PM Creciendo: Recreación.

02:20PM Inglés 6to: “Los animales” 034

02:40PM Educación Plástica 3ro: ¡Qué lindo el mar! 017

03:10PM Entre las Artes: Martí, arte y pensamiento. 009

03:30PM Aprender Jugando 2do: Disfruta las vacaciones a plenitud. 038

03:50PM Voy por 10 6to: “Los niños y las niñas” 018

04:10PM Tiempo de Campeones: Resumen.

04:30PM Cercanía: Huberal Herrera, un maestro del piano.

05:00PM Telecentros

06:32PM Tengo algo que decirte: Tema: Cantos negros en Cuba. Sinopsis: Daysi Brau y su agrupación tendrán a cargo el programa dedicado a los cantos negros en Cuba a partir del trabajo que vienen desarrollando fudamentalmente con los cantos Arará raiz del gospell y el espiritual y que en la actualidad se han fundido con el jazz y el reggae.

07:00PM Letra con Arte: Nicolás Guillén. LcArte018

07:30PM Serie extranjera: Estrella viajera Cap. 6

08:00PM NTV

08:30PM América en la Casa: COLOQUIO INTERNACIONAL CARIBE 2019.

09:00PM Vida y Naturaleza: Titulo: Tratamientos de MNT para la diabetes. (084) Tema: Sobre los tratamientos que propone la Medicina Natural y tradicional para mejorar la calidad de vida del paciente diabético.

09:05PM Televisando la Radio: Radio Victoria: Programación vespertina: Discoteca populary Sonido E.

10:30PM Letra fílmica La sociedad literaria y el pastel de cáscara de papa de Guernsey Título original The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society Año 2018 Duración 124 min. País Reino Unido Dirección Mike Newell Guion Thomas Bezucha, Don Roos (Novela: Annie Barrows, Mary Ann Shaffer) Reparto Lily James, Michiel Huisman, Glen Powell, Jessica Brown Findlay, Matthew Goode, Tom Courtenay, Penelope Wilton, Tim Ingall, Katherine Parkinson, Kit Connor, Dilyana Bouklieva, Andy Gathergood, Marek Oravec Género Drama. Romance | Años 40 Sinopsis En 1946 una escritora de espíritu libre, Juliet Ashton, establece una amistad con los residentes de Guernsey Island tras la Segunda Guerra Mundial, y decide escribir un libro sobre sus experiencias durante la guerra.

EDUCATIVO 2

09:00AM PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En Vivo)

04:30PM PARA UN PRÍNCIPE ENANO PID T – Enredados Cap. 5 Star Wars Rebel Cap. 13 (Estreno)

05:30PM DE TARDE EN CASA El soltero y sus efectos sicológicos Programa dedicado a conocer desde el punto de vista psicológico el tratamiento de la soltería en ambos sexos. Sugerencia para el trabajo periodístico. Propongo una crónica sobre las personas solteras en nuestro país. PID T-

06:30PM AGUAS ADENTRO

07:00PM Agua y contaminación (RTX) DOCUMENTALES Trinidad de la memoria Cap. 4 Valle de los ingenios Chofer por dos días Sps. Vivencias de un hombre que estuvo muy cerca de Fidel. TANDA UNICA PID T- Chris Columbus “Love Story” (Dirección Thomas Szabo, corto perteneciente a la serie francesa de animación “Minuscule”)

Snp Un escarabajo Mariquita anhela encontrar el amor y cuando este aparece tendrá que luchar por él hasta perderlo (Estreno)

08:00PM NOTICIERO NACIONAL PID T- El espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más importantes dentro y fuera de nuestra nación. ()

08:30PM NOTICIERO CULTURAL PID T- La información más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro archipiélago. ()

09:00PM TELESUR PID T- Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos

MULTIVISION

06:31AM HOLA CHICO Tira: Masha y el oso, Dinotren, Sunny Day.

07:13AM Kody Kapow TEMA: Linterna Kapow

07:24AM DOCUMENTAL Título: Cómo lo hace la tribu: guerreros de sangre. Sinopsis: Los sombreros viven en la Kenia Ecuatorial, dependen del ganado beben hasta un litro de sangre de la vaca para sobrevivir, tiene técnicas para mantener su ganado. Tienen que defenderse de los animales salvajes y proteger su ganado.

08:07AM UTILISIMO Actívate Tema: Pilates

08:32AM DOCUMENTAL Título: Horror de cálculo Sinopsis: Justin Cunningan y un grupo de reporteros investigan los errores de ingeniería más épicos del mundo y cómo arreglarlos.

09:16AM COSMÉTICA NATURAL Tema: Enjuague con aceite vegetal

09:37AM DOCUMENTAL Título: Hospital de pingüinos Sinopsis: Cuidados y atenciones con los pingüinos para evitar que se extinga la especie.

10:03AM CINEVISION QUIÉREME SI TE ATREVES FRANCIA, BÉLGICA / DRAMA / 2003 / T: 1: 33 / ESTRENO DIR: YAN SAMUELL INT: GUILLAUME CANET Y MARION COTILLARD. El pequeño Julien recibe un regalo de su madre (una pequeña caja de hojalata a la que le tiene mucho aprecio) . Entonces entabla amistad con una compañera polaca de clase llamada Sophie y deciden jugar a un curioso juego: capaz o incapaz. El juego trata de que quien tenga la caja le propone un reto al otro, si lo acepta y lo cumple, tendrá como premio la caja y por lo tanto la decisión de poner el próximo reto. Pero, los años pasan Julien (Guillaume Canet) y Sophie (Marion Cotillard) aún conservan su amistad por lo que deciden pasar a otra fase del juego, donde este juego deja de ser un juego de niños y se vuelve una fase más peligrosa con retos más atrevidos.

11:33AM DOCUMENTAL RT Título: Jardineros de corales. Sinopsis: jardineros de corales nos convoca a comprender la vida en el océano, verlo como todo un ecosistema vivo con el derecho a vivir sin ser perjudicados constantemente por la actividad del hombre.

11:58AM DOCUMENTAL CHINO. TÍTULO: EL PUENTE HONG KONG-ZHUHAI-MACAO PARTE 1. RUTA: EDIT / DOC / DOCUMENTAL CHINO / SINOPSIS: GRACIAS AL ESFUERZO Y A LA CONSTANCIA, CHINA SIGUE AVANZANDO POR LOS CAMINOS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO Y TECNOLOGICO, LO QUE FACILITARA LA REALIZACION DE GRANDES E INGENIOSAS CONSTRUCCIONES QUE LLEGAN A ASOMBRAR A MUCHOS.

12:21PM #´S 1 Talento: Rita Ora / Bruno Mars / Demi Lovato

12:33PM FACILISIMO Tira: Morko y Mali, Dora y sus amigos.

01:18PM SERIE INFANTIL TICO Y SUS AMIGOS Cap. 3

01:41PM SERIE KIOTO DE MIS AMORES Y RENCORES Cap. 7

02:27PM COSMÉTICA NATURAL Tema: Enjuague con aceite vegetal

03:00PM DOCUMENTAL Título: Horror de cálculo Sinopsis: Justin Cunningan y un grupo de reporteros investigan los errores de ingeniería más épicos del mundo y cómo arreglarlos.

04:01PM DOCUMENTAL Título: Cómo lo hace la tribu: guerreros de sangre. Sinopsis: Los sombreros viven en la Kenia Ecuatorial, dependen del ganado beben hasta un litro de sangre de la vaca para sobrevivir, tiene técnicas para mantener su ganado. Tienen que defenderse de los animales salvajes y proteger su ganado.

04:45PM DOCUMENTAL RT Título: Jardineros de corales. Sinopsis: jardineros de corales nos convoca a comprender la vida en el océano, verlo como todo un ecosistema vivo con el derecho a vivir sin ser perjudicados constantemente por la actividad del hombre.

05:30PM SERIE INFANTIL TICO Y SUS AMIGOS Cap. 3

05:57PM HOLA CHICO Tira: Masha y el oso, Dinotren, Sunny Day.

06:40PM FACILISIMO Tira: Morko y Mali, Dora y sus amigos.

07:26PM UTILISIMO Actívate Tema: Pilates

08:01PM DOCUMENTAL Título: Horror de cálculo Sinopsis: Justin Cunningan y un grupo de reporteros investigan los errores de ingeniería más épicos del mundo y cómo arreglarlos.

08:45PM SERIES COMO SALVARSE DE UN CRIMEN 5TA. Temp. Cap. 12

09:27PM SERIE CUERPO DE EVIDENCIA 3RA. Temp. Cap. 5

10:10PM SERIE KIOTO DE MIS AMORES Y RENCORES Cap. 7

11:03PM CINEVISION QUIÉREME SI TE ATREVES FRANCIA, BÉLGICA / DRAMA / 2003 / T: 1: 33 / ESTRENO DIR: YAN SAMUELL INT: GUILLAUME CANET Y MARION COTILLARD. El pequeño Julien recibe un regalo de su madre (una pequeña caja de hojalata a la que le tiene mucho aprecio) . Entonces entabla amistad con una compañera polaca de clase llamada Sophie y deciden jugar a un curioso juego: capaz o incapaz. El juego trata de que quien tenga la caja le propone un reto al otro, si lo acepta y lo cumple, tendrá como premio la caja y por lo tanto la decisión de poner el próximo reto. Pero, los años pasan Julien (Guillaume Canet) y Sophie (Marion Cotillard) aún conservan su amistad por lo que deciden pasar a otra fase del juego, donde este juego deja de ser un juego de niños y se vuelve una fase más peligrosa con retos más atrevidos.

12:33AM DOCUMENTAL Título: Cómo lo hace la tribu: guerreros de sangre. Sinopsis: Los sombreros viven en la Kenia Ecuatorial, dependen del ganado beben hasta un litro de sangre de la vaca para sobrevivir, tiene técnicas para mantener su ganado. Tienen que defenderse de los animales salvajes y proteger su ganado.

01:17AM COSMÉTICA NATURAL Tema: Enjuague con aceite vegetal

01:38AM UTILISIMO Actívate Tema: Pilates

02:03AM DOCUMENTAL Título: Hospital de pingüinos Sinopsis: Cuidados y atenciones con los pingüinos para evitar que se extinga la especie.

02:25AM #´S 1 Talento: Rita Ora / Bruno Mars / Demi Lovato

02:36AM SERIE KIOTO DE MIS AMORES Y RENCORES Cap. 7

03:22AM DOCUMENTAL CHINO. TÍTULO: EL PUENTE HONG KONG-ZHUHAI-MACAO PARTE 1. RUTA: EDIT / DOC / DOCUMENTAL CHINO / SINOPSIS: GRACIAS AL ESFUERZO Y A LA CONSTANCIA, CHINA SIGUE AVANZANDO POR LOS CAMINOS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO Y TECNOLOGICO, LO QUE FACILITARA LA REALIZACION DE GRANDES E INGENIOSAS CONSTRUCCIONES QUE LLEGAN A ASOMBRAR A MUCHOS.

03:47AM DOCUMENTAL Título: Monstruos de río. Aguas desconocidas Sinopsis: En un terreno dominado por rocas y hielo, animales de todos los tamaños sobreviven poco pero un monstruo ha desparecido en las aguas oscuras.

04:31AM DOCUMENTAL Título: Horror de cálculo Sinopsis: Justin Cunningan y un grupo de reporteros investigan los errores de ingeniería más épicos del mundo y cómo arreglarlos.

05:15AM SERIE CUERPO DE EVIDENCIA 3RA. Temp. Cap. 5

05:58AM #´S 1 Talento: Rita Ora / Bruno Mars / Demi

CANAL CLAVE

09:00AM CUBANOS EN CLIP PID T- CUBANOS EN CLIP 95 La Tabla Leoni Torres Mauricio Figueiral& Polito Ibañez Timbalive Gaston Joya Trio

09:30AM GRANDES DEL PENTAGRAMA PID-46882 T-27. 11 Grandes del teclado ()

10:00AM LUSOFONÍA MARCO RODRIGUES PID T- 10:30AM CUBANÍSIMOS PID T- NORO Y PRIMERA CLASE ()

12:00PM CUBANOS EN CLIP 135 PID T- Descemer Bueno feat. Melody& El Micha Erick Machado Ft Ñengo Flow&Two Tone Tesis de Menta Gitano´S&Yumiri Nube Roja feat Diana Fuentes Renacer D Majela Feat Peter Nieto Mónika Mesa y Su máquina Perfecta Wenaonda Feat Efraín Galindo &Srta Dayana Julio Kaiser Yunior Romero Kelvis Ochoa Airan Muñoz Maykel Blanco y su Salsa Mayor Francis del Río

01:00PM MEGACLIP PID T- 10 Gucci Mane, Bruno Mars, Kodak Black, Kygo con Sandro Cavazza, Panic! At The Disco ()

02:00PM LUSOFONÍA PID T- FUNK BRASILEÑO. ()

02:30PM RETRO MÚSICA PID-64144 T-57. 29 ELTON JOHN FLEETWOOD MAC SPINNERS HEART HOT CHOCOLATE WILD CHERRY GEORGE BENSON ()

03:30PM GRANDES DEL PENTAGRAMA PID- 46882 T-27. 11 Grandes del teclado ()

04:00PM CUBANOS EN CLIP CUBANOS EN CLIP 95 La Tabla Leoni Torres I Mauricio Figueiral& Polito Ibañez Timbalive Gaston Joya Trio PID-65043 T-

04:30PM CUBANÍSIMOS PID-5654 57’12 T- TRES PALABRAS ()

05:30PM AIRES DE MEXICO PID19458 T1248 Programa 127

05:45PM NUESTRA CANCION PID T- BOSSA CUBANA CANTGOI DEDICADO A LA MUIJER CUBANA, EN TIEMPO DE BOSSA NOVA, DE UN AUTOR POCO CONOCIDO, QUIEN COMPUSO PARA EL ESTELAR CUARTETO LOS ZAFIROS ()

06:00PM RETRO MÚSICA PID-64144 T-57. 29 ELTON JOHN FLEETWOOD MAC SPINNERS HEART HOT CHOCOLATE WILD CHERRY GEORGE BENSON

07:00PM CUBANOS EN CLIP PID T- 135 Descemer Bueno feat. Melody& El Micha Erick Machado Ft Ñengo Flow&Two Tone Tesis de Menta Gitano´S&Yumiri Nube Roja feat Diana Fuentes Renacer DARODE Majela Feat Peter Nieto Mónika Mesa y Su máquina Perfecta Wenaonda Feat Efraín Galindo &Srta Dayana Julio Kaiser Yunior Romero Kelvis Ochoa Airan Muñoz Maykel Blanco y su Salsa Mayor Francis del Río

08:00PM MEGACLIP PID T- 10 Gucci Mane, Bruno Mars, Kodak Black, Kygo con Sandro Cavazza, Panic! At The Disco ()

09:00PM LUSOFONÍA PID T- MARCO RODRIGUES ()

09:30PM GRANDES DEL PENTAGRAMA PID- 46882 T-27. 11 Grandes del teclado ()

10:00PM ENTRE CLÁSICOS PID T- TÍTULO: CONCIERTO CON GERGIEV CONTENIDO: Concierto del gran director Valery Gergiev con la Joven Orquesta Nacional de EE. UU. en varias ciudades. El Instituto de Música «Kurt Weill», convoca cada verano a los más brillantes músicos jóvenes de todo EE. UU. para formar la Joven Orquesta Nacional y ofrecer conciertos como medio de aprendizaje práctico y ser dinámicos embajadores de la cultura sonora universal. Tras 2 semanas de adiestramiento e intensos ensayos con los principales músicos de una orquesta profesional, los 120 integrantes de la Orquesta, debutan en Nueva York con un director de rango internacional, para luego embarcar en un viaje a algunas de las grandes capitales musicales del mundo.

CANAL CARIBE

01:00AM NTV DEL MEDIODIA.

02:00AM DOMINIO CUBA. La 3G.

02:30AM SEÑAL DE RUSIA TODAY.

03:00AM REVISTA INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30AM TELESUR NOTICIAS.

06:00AM ENLACE NACIONAL. Villa Clara.

06:30AM NOTICIERO CULTURAL.

07:00AM MESA REDONDA.

08:00AM NTV EMISION ESTELAR.

08:30AM HERENCIA. Proyecto Juana Moreno.

08:45AM NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales.

09:00AM 9no INNING. Espacio de análisis e información deportiva.

09:30AM ZONA DE CONFLICTO. Ghana.

10:00AM PUNTOS CARDINALES.

10:30AM CARIBE Noticias.

10:40AM EL TIEMPO EN EL CARIBE. (Información meteorológica de la región)

10:45AM NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales.

11:00AM ARTE 11. Compendio informativo cultural.

11:30AM CARIBE Noticias.