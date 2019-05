Cartelera de la televisión cubana

CUBAVISION

06:30AM REVISTA BUENOS DÍAS

NOTA A NOTA Talento: Sam Smith. Dua Lipa, Descemer Bueno y Eliades Ochoa, Pink, Ed Sheeran y Andrea Bocelli.

ARTE VIDEO La Habana dibujada. Obra de Evelio Toledo.

PISO 6 Frasis, Ruy López –Nussa, La Tabla, Tony Ávila

PRODUCE Y APORTA Cap. 27: Producción porcina. Realidad y desafíos.

NOVELA HERMANITAS CALLE CAP 47

DE SOL A SOL Título: La alimentación del Puerco Criollo Sinopsis: Desde la llegada del Cerdo Criollo a nuestro país y por más de 500 años la crianza de estos cerdos ha estado vinculada tradicionalmente al medio natural. Ellos no estuvieron sujetos a ningún trabajo de conservación ni mejora genética y sufrieron un proceso de mestización. El encino cubano fue descrito por el sabio cubano Juan Tomás Roig como "árbol indígena de madera dura y valiosa cuyo fruto constituye un excelente alimento para los cerdos, engordándolos y dándole un gusto peculiar y agradable a la carne"

12:00PM AL MEDIODIA

01:00PM NOTICIERO DEL MEDIODIA

CINE DEL RECUERDO RÍO HELADO Frozen river título original Clasificación: CA-5 Lenguaje de adultos. EE. UU. / 2008 / 1: 36: 56 / drama / reposición / a color / en español Director: Courtney Hunt Intérpretes: Melissa Leo, Misty Upham, Charlie McDermott, Michael O'Keefe Cuando Ray Eddy está a punto de comprar la casa de sus sueños, de repente su marido, un adicto a las apuestas, desaparece y la deja sin el dinero y sola con los niños. Mientras trata de encontrarlo, conoce a Lila Littlewolf, una chica india mohawk que le propone una manera de ganar dinero. El plan es arriesgado: pasar ilegalmente inmigrantes de Canadá a Estados Unidos a través del helado río Saint Lawrence, cuyas orillas están custodiadas por patrullas fronterizas. La desesperación lleva a Ray a aceptar la oferta.

04:00PM NOTICIERO ANSOC

TIN MARIN Clip 133 Los jóvenes titanes en acción: Naturaleza Fancy Nancy Clancy: La escuela de la elegancia Canción: El baile de la hormiga

PIRLIMPIMPIM Programa 84 Sinopsis: Pedrito, Narizinha y Emilia aprenden, juegan y se divierten con los personajes de la granja y sus visitantes. Historias al revés (3er episodio)

CHIQUILLADAS Título: Elaboración del helado Sinopsis: Si deseas conocer cómo se elabora el helado, cómo surge, únete a la chiquillada y sabrás que existen diferentes sabores y colores de helado obtenidos desde una fruta hasta un vegetal.

ALANIMO Título: ¡Nuestros derechos y deberes! Sinopsis: Referencia al Día Internacional de la Infancia

FRESCO Y SIN CORTAR. Título: Etiqueta "adolescente conflictivo. " Sinopsis: Cambios en la adolescencia, rebeldía, deseo de libertad. ¿Cómo entenderme con mis padres?

06:30PM NOTICIERO CULTURAL

07:00PM MESA REDONDA

08:00PM NTV

08:30PM HACEMOS CUBA

NOVELA MAS ALLA DEL LIMITE CAP 38

DE LA GRAN ESCENA Ecos de la Bienal1 Talentos: Circo del Sol, Sampling, Bernardo Lichilín Márquez con Nelson Camacho, Glenn Close, Conjunto Folklórico Nacional, Jennifer López.

VALE LA PENA Título: A MI NO ME GUSTA PERDER! Sinopsis: El éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca.

DE NUESTRA AMERICA LOS SILENCIOS Brasil / 90min. / Drama / Estreno / Director: Beatriz Seigner Reparto: Marleyda Soto, Enrique Diaz, Yerson Castellanos Una familia colombiana, desplazada por los conflictos de su país, debe reubicarse en un lugar extraño y poblado de misterios.

12:30AM CARIBE NOTICIAS

SERIE EXTRANJERA CSI CAP 11

TELECINE (Arte 7) POR AMOR A LOS PERROS DOG DAYS (Titulo Original) (I Love Dogs) EEUU. / 2018 / 113 Min. / Comedia / estreno / color / subtitulado al español Dir: Ken Marino Int: Nina Dobrev, Vanessa Hudgens, Adam Pally, Eva Longoria El filme sigue la vida de varios dueños de perros y de sus propias mascotas en la soleada Los Ángeles. Los Ángeles, California, es el escenario principal y conmovedor en el que la vida y el destino interconectan cinco historias diferentes, así como sus personajes con sus respectivas mascotas caninas: Elizabeth una famosa presentadora de televisión, Tara una camarera de una cafetería, Garrett, el dueño excéntrico y tímido de un centro de cuidado de animales que no puede decirle a Tara que la ama; Grace y Kurt son un matrimonio nervioso por la llegada de su primer hijo adoptivo, Amelia. Dax líder de la banda de rock aspirante Frunk. Cuando los caminos de estos humanos y sus perros comienzan a entrelazarse, sus vidas comienzan a cambiar en formas que nunca esperaron.

TELECINE (HISTORIA del cine) DOCE AL PATÍBULO The Dirty Dozen Estados Unidos / 1967 / 145´ / Drama Bélico / Estreno / Color / Subtítulos en español Dir: Robert Aldrich Reparto: Lee Marvin, Charles Bronson, John Cassavetes, Ernest Borgnine El comandante Reisman es un oficial estadounidense que se ha distinguido por su valor en la campaña de Italia, durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, su mayor virtud no es la disciplina; de ahí que las relaciones con sus superiores sean más bien tensas. Sin embargo, debido a su brillante historial militar, no dudan en encargarle una misión suicida: asaltar una fortaleza nazi y matar a sus ocupantes, todos ellos altos mandos del régimen. Para ello tendrá que someter a un durísimo adiestramiento a doce presidiarios.

NOVELA HERMANITAS CALLE CAP 48

TELEREBELDE

09:00AM HIMNO APERTURA

ESTOCADA AL TIEMPO 1977 Primer cubano en saltar 8 metros En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 977 por primera vez en la historia del atletismo cubano un saltador de longitud llega a la añorada cota de los 8 metros. La marca fue llevada a los libros por David Giralt, quien se estiró hasta los 8 metros exactos en un mítin atlético celebrado en Varsovia. Sería el primer récord nacional logrado por el destacado saltador, el mejor exponente cubano en esa prueba por aquellos años hasta mediados del decenio siguiente. 1987 Inaugurada sala Amistad en Santa Clara Una de las instalaciones deportivas insignes de la ciudad de Santa Clara, la Sala Amistad, queda inaugurada oficialmente con la celebración de un cartel del vigésimo torneo internacional de boxeo Giraldo Córdova Cardín. En uno de los pleitos más atractivos de aquella jornada de apertura, Juan Torres Odelín, entonces campeón mundial de la división de los 48 kilos, superó por decisión unánime al venezolano Marcelino Bolívar, quien había sido medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en mil 984. 1996 Comienza VII Iberoamericano de atletismo Comienza en la ciudad colombiana de Medellín el séptimo Campeonato Iberoamericano de atletismo, que representaría un amplio triunfo para la comitiva cubana. Nuestros representantes alcanzaron una gran cosecha de 20 medallas de oro, 11 de plata y 10 de bronce, para aventajar a las delegaciones de Brasil y Colombia, que se ubicaron a continuación en la tabla final por naciones.

09:05AM SÚMATE TTRSUM 19

09:15AM BEISBOL DE SIEMPRE: TTRBDS20190518

11:18AM MUNDIAL DE SKY: Mundial Sky Australia, T (0. 37) , TTRMUNDSKYAUSTRIA (Carpeta de patinaje) rtx

12:00PM MERIDIANO DEPORTIVO

12:30PM JUDO INTERNACIONAL: Grand Prix de Judo Antalya 2019, Turquía (Carpeta NAS) TTRSATANTALYA3, T (0. 56)

01:29PM HOCKEY SOBRE HIELO, Capitals vs Boston juego 15, (CARPETA NAS) , TTRSATHOCKEYCAPITALS-BOSTON, T (1. 26)

02:55PM FUTBOL INTERNACIONAL: Liga europea, final, Chelsea vs Arsenal en vivo

CAMPO TRAVIESA, Campeonato Mundial de Cross Country – Dinamarca 2019, Mixto, Tx1 (0. 38) , TTRSATWORLDCROSSCOUNTRY1 (CARPETA NAS)

06:00PM NND EN VIVO

06:27PM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EST 20190529 rtx

JUGADA PERFECTA: Colmenita Sinopsis: Un programa realizado en el estadio Latinoamericano durante la visita de este emblemático proyecto infantil que es la colmenita.

07:00PM SÚMATE TTRSUM 19 rtx

07:05PM BALONCESTO INTERNACIONAL: Raptors vs Bucks juego 5, T ()

08:30PM FUTBOL INTERNACIONAL: Liga europea, final, Chelsea vs Arsenal, rtx

10:18PM MUNDIAL DE BALONMANO: Suecia vs Qatar TTRSATBALOMSUECIAVSQATAR7, Tx7, T (1. 22) (CARPETA BLMAN INT)

EDUCATIVO

08:30AM UPT: Economía

09:30AM Educación Artística: Entrevista a alumnos. 007

10:00AM Cucurucú: Las vacaciones. 007

10:20AM Educación Plástica 5to: Para cubrirnos el rostro. 004

10:50AM Si de aprender se trata 4to: ¡Llegan los ciclones! 004

11:10AM Revista Pioneril (Primaria) : Pensando en mi futuro. 018

11:30AM Plástica 1ro: 016

12:00PM Telecentros

01:00PM NTV

02:00PM Plástica 5to: Para cubrirnos el rostro. 004

02:20PM Educine: Película- documental. “Comandante” de Oliver Stone

04:30PM Entre las artes: Martí, arte y pensamiento. 009

05:00PM Telecentros

Tengo algo que decirte Tema: Acné juvenil Sinopsis: Se debatirá sobre una enfermedad de la piel que padecen muchos los jóvenes y también los adolecentes pero que puede aparecer en cualquier edad, el acné juvenil. De sus cuidados, prevencion y tratamiento hablaremos con el especialista. Invitados: Dr. Roy Meriño (dermatólogo)

Das Más: Título: Digitalización de los Correos de Cuba Tema: Sobre el trabajo de los jóvenes inmersos en los nuevos cambios de la empresa Correos de Cuba.

Serie extranjera: Estrella viajera Cap. 7

08:00PM NTV

Escriba y Lea: EyL-033-Fundación Comentario Literario: Temas: • Fundación de la orquesta Casino de la playa (HH) Jazz band fundada en la Habana en 1937. • Santiago Ramón y Cajal (PC) (1852-1934) Médico neurólogo e investigador español que recibiera el Premio Nobel en reconocimiento a su obra. • Angkort Wal (LH) Templo hinduista ubicado en la ciudad de Camboya, fue construido en el siglo XII.

La danza eterna. Momentos del 26º Festival Internacional de Ballet de La Habana (I)

Pantalla documental: Jane Fonda en cinco actos (I parte) y Un corte final para Orson EE. UU. 2018 Dir. Susan Lacy Sinopsis: Una mirada a la vida, el trabajo, el activismo y las controversias de la actriz Jane Fonda a través de 5 actos divididos en: Su padre Henry Fonda, sus tres conocidos maridos -Roger Vadim, Tom Hayden y Ted Turner- y, finalmente, ella misma.

Mesa Redonda (rtx)

EDUCATIVO 2

09:00AM PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T- Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En Vivo)

04:30PM PARA UN PRÍNCIPE PID T- Enredados Cap. 6 Star Wars Rebel Cap. 14 (Estreno)

DE TARDE EN CASA La celebración de los 15 en hembras y varones desde el punto de vista sociocultural Snp. El programa abordará sobre el origen y la evolución de las celebraciones de 15 años en Cuba hasta la actualidad. Se les darán consejos a las familias sobre cómo manejar este fenómeno social y cultural con los adolescentes. Se abordará también las celebraciones de los 15 años en los varones y los prejuicios sociales que existen con respecto a esto

TODO NATURAL Los ríos Sinopsis: De la importancia, en general, y las especies, en particular, que habitan los ríos del mundo.

VIVIR 120 CURIOSIDADES QUE ALIMENTAN

CONCIERTO Mauricio Figueiral

08:00PM NOTICIERO NACIONAL PID T- El espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más importantes dentro y fuera de nuestra nación. (En vivo)

08:30PM NOTICIERO CULTURAL PID T- La información más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro archipiélago. (RTX)

09:00PM TELESUR PID T- Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos

MULTIVISION

CUBANITOS Tira: Aprender a vivir, Elpidio Valdés, Fernanda.

Vuelta por el universo- Lunarum

Kody Kapow Título: Música Kapow

ENLACE Título: Realidad virtual Sinopsis: qué puede ofrecernos la realidad virtual hoy en día.

CLÁSICOS Talento: The Buggles / David Bowie / T. Rex

UTILISIMO RECICLARTE Tema: Cajas de frutas renovadas

DOCUMENTAL Título: Ed Stafford al extremo. Montañas Ródope Sinopsis: Ed Stafford viaja a las montañas Ródope en Bulgaria donde permanecerá 10 días enfrentándose a los peligros y desafíos que se encontrará en esa zona inhabitable e inhóspita.

D´TODO Tema: Kancho orgánico

DOCUMENTAL Título: El zoo de Gui. Mata

10:05AM CINEVISION DE MENDIGO A MILLONARIO (TRADING PLACES) ESTADOS UNIDOS / COMEDIA / 1983 / T: 1: 58 / DIR: JOHN LANDIS INT: DAN AYKROYD, EDDIE MURPHY, JAMIE LEE CURTIS, RALPH BELLAMY, DON AMECHE, DENHOLM ELLIOTT Y PAUL GLEASON. En la ciudad de Filadelfia, dos hombres de negocios, Randolph y Mortimer Duke, tienen una discusión sobre la causa de que si una persona es pobre o rica es debido al origen social o la genética. Como no se ponen de acuerdo, deciden hacer una apuesta, arruinando a un hombre rico y dando todos los beneficios y poniendo al mando de su compañía a un hombre pobre. Premios: Premios BAFTA de 1983: Mejor actor de reparto: Denholm Elliott (Coleman) Mejor actriz de reparto: Jamie Lee Curtis (Ofelia) Mejor guión original Premios Óscar de 1984 Mejor banda sonora: Elmer Bernstein Premios Globo de Oro de 1984 Mejor película – Comedia o musical: Trading Places Mejor Actor – Comedia o musical: Eddie Murphy (Billy)

12:01PM RONDA ARTISTICA Talento: Solo quiero que vivas mejor que yo

12:44PM FACILISIMO Tira: Bubble Guppies, Junior Express.

01:30PM SERIE INFANTIL TICO Y SUS AMIGOS Cap. 4

01:53PM SERIE KIOTO DE MIS AMORES Y RENCORES Cap. 8

04:01PM ENLACE Título: Realidad virtual Sinopsis: qué puede ofrecernos la realidad virtual hoy en día.

04:35PM PATRIMONIO MUNDIAL Título: Fontainebleau la bella fuente de los reyes y la Teina del hansa. Sinopsis: en patrimonio mundial te adentrarás en un largo viaje en el tiempo para conocer las maravillas e historias de la cultura mundial.

07:28PM UTILISIMO RECICLARTE Tema: Cajas de frutas renovadas

08:44PM SERIE INSTINTO 1a. Temp. Cap. 3

09:24PM SERIE CUERPO DE EVIDENCIA 3RA. Temp. Cap. 6

10:05PM SERIE KIOTO DE MIS AMORES Y RENCORES Cap. 8

02:20AM SERIE KIOTO DE MIS AMORES Y RENCORES Cap. 8

03:06AM RONDA ARTISTICA Talento: Solo quiero que vivas mejor que yo

03:36AM DOCUMENTAL Título: Hawái desconocido Sinopsis: En los grandes espacios del océano Pacífico el recurso más preciado de todas las tierras, Hawái es el archipiélago más aislado del planeta. Es un refugio vital en un mundo peligroso.

05:05AM SERIE CUERPO DE EVIDENCIA 3RA. Temp. Cap. 6

05:46AM PATRIMONIO MUNDIAL Título: Fontainebleau la bella fuente de los reyes y la Teina del hansa. Sinopsis: en patrimonio mundial te adentrarás en un largo viaje en el tiempo para conocer las maravillas e historias de la cultura mundial.

CANAL CLAVE

09:30AM EL PERFIL PID-4473 T-28. 24 Río Roma ()

10:30AM CON CIERTOS PREFERIDOS PID T- DAVID FOSTER Y SUS AMIGOS

12:00PM CUBANOS EN CLIP 136 PID T- El Niño y la Verdad Jan Cruz Haydée Milanés Naldo Alexander Díaz Leonardo Diago y La Nueva era de Cuba Élito Revé Ft Gente De Zona Paulito FG Alabao& Waldo Mendoza Alexander Abreu Rumbatá Cucurucho Valdés Pupi y Los Que Son La Doña. D Primera Mano

01:00PM MEGACLIP PID T- ()

02:30PM PERFILES PID T- William Roblejo ()

03:00PM TODO MUSICA Riqueza musical, en la diversidad: Con Orestes Padrón “El guajiro”, Marta D´Santelices, Rachel Estévez y el grupo Karachi. PID T-

03:30PM EL PERFIL PID-4473 T-28. 24 Río Roma ()

04:30PM CON CIERTOS PREFERIDOS PID T- DAVID FOSTER Y SUS AMIGOS

CANAL CARIBE

01:00AM NTV DEL MEDIODIA.

02:00AM PUNTOS CARDINALES.

02:30AM SEÑAL DE RUSIA TODAY.

03:00AM REVISTA INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30AM TELESUR NOTICIAS.

06:00AM ENLACE NACIONAL. Artemisa.

06:30AM NOTICIERO CULTURAL.

07:00AM MESA REDONDA.

08:00AM NTV EMISION ESTELAR.

08:30AM HACEMOS CUBA.

09:00AM 9no INNING. Espacio de análisis e información deportiva.

09:30AM MUNDO ECONÓMICO. Huawei y Google.

10:00AM DOCUMENTAL. Maurice (de la realizadora Estela Bravo sobre la vida del líder granadino Maurice Bishop)

10:30AM CARIBE Noticias.

10:40AM EL TIEMPO EN EL CARIBE. (Información meteorológica de la región)

10:45AM NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales.

11:00AM ARTE 11. Compendio informativo cultural.

11:30AM CARIBE Noticias.

06:30PM PERFILES PID T-

Virulo ()

El Niño y la Verdad Jan Cruz Haydée Milanés Naldo Alexander Díaz Leonardo Diago y La Nueva era de Cuba Élito Revé Ft Gente De Zona Paulito FG Alabao& Waldo Mendoza Alexander Abreu Rumbatá Cucurucho Valdés Pupi y Los Que Son La Doña. D Primera Mano

08:00PM MEGACLIP PID-53984 56: 47 T-

()

LOS HERMANOS FELIU ()

09:30PM EL PERFIL PID-4473 T-28. 24

Río Roma ()

10:00PM NOCHE DE CLÁSICOS PID T-

Acompáñame Año: 1966 Duración: 113 min. País: España Sinopsis: Eduvigis (Amalia de Isaura) , una anciana viuda que vive en Madrid, atrae la mala suerte sobre todo aquel a quien mira con unas gafas hechas con cristales de una tumba egipcia. Para vender una casa que acaba de heredar debe ir a Canarias, pero antes pone un anuncio en un periódico solicitando una asistenta y un chofer para que la acompañen. Al anuncio contestan Mercedes (Rocío Durcal) , una chica que trabaja en un museo de Madrid, y Tony (Enrique Guzman) , un estudiante mexicano que reside en un colegio mayor. En Tenerife, Mercedes y Tony descubren que la casa vale mucho más de lo que le ofrecen a la señora. ()