Cartelera de la televisión cubana

CUBAVISION

06:30AM REVISTA BUENOS DÍAS

08:57AM EN LA MAÑANA SU CARTELERA

09:00AM LIGA JUVENIL DE LA NEURONA Rtx–Liga PGM-44

09:30AM PALMAS Y CAÑAS CONCURSO EDUARDO SABORIT. COMPETENCIA DE LA REGION ORIENTAL Talento: Barbarito Torres y su Piquete Cubano / Concursantes. TCVPYC 190526

10:30AM LO BUENO NO PASA Irakere TCVLBP 190530

11:00AM NOVELA HERMANITAS CALLE CAP 48

11:45AM 40 SEMANAS Y MÁS Título: Enfermedad Diarreica Aguda. Sinopsis: Enfermedad diarreica aguda, sus riesgos en el embarazo.

12:00PM AL MEDIODIA

01:00PM NOTICIERO DEL MEDIODIA

01:57PM EN LA TARDE SU CARTELERA

02:00PM DOCUMENTAL NACIONAL TVC DNC0530 PROGRAMA 165: DEDICADO A LA SALUD Reemergencia. La tuberculosis una enfermedad social / 24’39 Felices 24 horas / 22’27 El padre nuestro / Dir. Lizette Vila / PROYECTO PALOMAS / 9’19

03:00PM SIN LIMITE Homenaje a Bis Music. Talentos: Nery González, José Manuel García, Ela Ramos, David Blanco, Yumurí, Pascual Cabrera, Elsida González, Telmary, Los Muñequitos de Matanzas, Rosa Campo. TCVSLI 190530

03:30PM LENTE JOVEN TVCLJO0530 STOP MOTION EN LA ANIMACIÓN CUBANA Primer Plano Cocotología, de Sandú Darie Los zapaticos de Rosa, de Reinaldo Alfonso Zic y Zoc, de Hugo Alea Papobo, de Hugo Alea Digeribles, de Martiel Carrillo Dale Play La cabeza, La costurera y La madre. Ivette Ávila La cabeza propone un juego surrealista a través de la animación en claymation (variante de arcilla del stop motion) , donde una cabeza toma las más caprichosas formas. La costurera, animada con la técnica de la pixilación (variante del stop motion con seres humanos) , propone una fábula sobre la concordia humana, el valor de la comunicación y el entendimiento. La madre propone una fábula sobre el espíritu de sacrificio de las madres desde un espíritu surrealista. Plano y Contraplano Ivette Ávila, realizadora

04:00PM NOTICIERO ANSOC

04:15PM TIN MARIN TVCTMA0530 Clip 134 Hora de aventura en: Jake contra Me-Mow Los jóvenes titanes en acción: Te veo Canción: Jack y Jill Canción: En mi coche me voy. Parte 2 T: 25’12

04:45PM MUÑES EN TV Programa: Muñes en TV 4 Contenido: El osito volador, Pepe y el mago, El mulatico santiaguero Disco:

05:15PM VIDA ANIMAL Título: Focas Sinopsis: Sobre la vida de las focas y la forma en que los niños las ven, se estará conversando en el programa. Disco:

05:30PM BARQUITO DE PAPEL

05:57PM ESTE DÍA

06:00PM ASI SOMOS Título: JÓVENES: NO A LAS DROGAS Sinopsis: La necesidad de encajar, y el deseo de experimentar cosas nuevas pueden ser vías para iniciarse y desarrollar una adicción a las drogas. ¿Por qué los jóvenes se sienten atraídos por las drogas? ¿Qué daños provocan las drogas? ¿Existen drogas buenas? ¿Cuál es la sustancia más peligrosa? ¿Cuáles son las drogas legales? ¿Dónde pueden informarse los jóvenes sobre las drogas y su prevención? Música: Aisar Hernández y El Expresso de Cuba / El camarón Disco:

06:30PM NOTICIERO CULTURAL

07:00PM MESA REDONDA

08:00PM NTV

08:27PM EN LA NOCHE SU CARTELERA

08:30PM FARVISION Título: Nuestros jóvenes oficiales veteranos Nuestros jóvenes oficiales veteranos. (Historia y actualidad en la formación de oficiales de la escuela Interarmas Antonio Maceo, Orden Antonio Maceo)

08:45PM ENTRE AMIGOS Juan Carlos Alfonso y su Dan Den. María Elena Pena. Heydy González actriz invitada. Ballet de la TVC. TCVEAM 190530

09:15PM NOVELA SOL NACIENTE CAP 77

10:00PM LA PUPILA ASOMBRADA PUPILA. LA HISTORIA DEL BLUES / jueves 30 de mayo / La historia del blues (serie de Martin Scorsese) La huella de África en la literatura y la música de América.

11:00PM SERIE EXTRANJERA JUEGO DE TRONOS CAP 4 Y 5

12:15AM CARIBE NOTICIAS

12:40AM EN LA MADRUGADA SU CARTELERA

12:45AM TELECINE (CINE DE MN) HIJO DE NADIE (THE SON OF NO ONE) 2011 / 95 MIN / ESTADOS UNIDOS / THRILLER / REP DIR DITO MONTIEL INT CHANNING TATUM, TRACY MORGAN, KATIE HOLMES, RAY LIOTTA, JULIETTE BINOCHE, AL PACINO, JAMES RANSONE, URSULA PARKER, BRIAN GILBERT, JAKE CHERRY, SIMONE JOY JONES, LEMON ANDERSEN Jonathan White (Channing Tatum) es un joven policía de Nueva York que es destinado a una comisaría situada en Queens, el barrio obrero en que se crió. Allí un viejo secreto amenaza con destruir su vida y su familia. Completamiento: El templo de las ratas. India (0: 20: 02) / Curioso detalle del número 4 en los relojes (0: 02: 12)

TELECINE (Cine de terror) EL MUÑECO DE NIEVE Título original: The snow man Reino Unido / 2017 / 125min. / Terror / EST. / Color / Subtitulada al español Dir. Tomas Alfredson Reparto: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Jonas Karlsson. Un detective llamado Harry Hole investiga la desaparición de la madre de un niño. Con la ayuda de una policía novata, Harry tendrá que conectar este nuevo caso con otros antiguos para descubrir la verdad. En todos los lugares de las desapariciones, se encuentra un muñeco de nieve. No necesita completamiento

NOVELA HERMANITAS CALLE CAP 49

TELEREBELDE

09:00AM HIMNO APERTURA

09:01AM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EST 20180530 1962 Gana Miguel Najdorf el I Capablanca En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 962 concluye en el salón de los embajadores del hotel Habana Libre el primer torneo internacional de ajedrez Capablanca in memoriam, con el triunfo del gran maestro argentino Miguel Najdorf. El certamen contó con la presencia de destacados trebejistas, entre ellos los soviéticos Boris Spasky, Vasily Smislov y Lev Polugaevsky, así como los yugoslavos Svetozar Gligoric y Borislav Ivko. Por Cuba tomaron parte las mejores figuras del juego ciencia en aquellos momentos, encabezadas por Eleazar Jiménez y Eldis Cobo. 1990 Récord nacional de Roberto Hernández. En la ciudad española de Sevilla Roberto Hernández logra un formidable tiempo en los 400 metros planos de 44 segundos y 14 centésimas, uno de los mejores registros del mundo por aquellos años, récord nacional que se mantiene vigente. Dos años antes Roberto había destrozado la primacía cubana de 44. 26 que había establecido Alberto Juantorena cuando se coronó en los Juegos Olímpicos de Montreal en mil 976. 2006 Gana Industriales XLV Serie Nacional. El equipo Industriales se corona campeón de la cuadragésimo quinta Serie Nacional, al derrotar al plantel de Santiago de Cuba, 4 carreras por una, en el sexto partido del play off final. Los azules de la capital, dirigidos ese año por Rey Vicente Anglada, se ratificaron así como el conjunto más ganador en la historia de nuestros certámenes beisboleros, al sumar en aquellos momentos su décimo título.

09:04AM CARTELERA DEPORTIVA

09:05AM SÚMATE TTRSUM 20

09:15AM JUGADA PERFECTA: Colmenita rtx) Sinopsis: Un programa realizado en el estadio Latinoamericano durante la visita de este emblemático proyecto infantil que es la colmenita. TTRJPFCOLMENITA20190529

09:55AM A TODO MOTOR: Fórmula 1 en Mónaco y Fórmula eléctrica en Berlín, TTRATM305 rtx

10:55AM CICLISMO INTERNACIONAL: Copa Mundial de Ciclismo de Pista en Milton Canadá, T (1. 01) , TTRCANADA2 rtx

12:00PM MERIDIANO DEPORTIVO EN VIVO

12:30PM JUDO INTERNACIONAL: Grand Prix de Judo Antalya 2019, Turquía (Carpeta NAS) TTRSATANTALYA4, T (0. 50)

01:45PM ANTESALA en vivo

02:00PM SERIE NACIONAL DE BEISBOL SUB 23

04:00PM TORNEO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (M) DESDE LA CUIDAD DEPORTIVA en vivo

05:59PM CARTELERA DEPORTIVA

06:00PM NND en vivo

06:27PM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EST 20190530 rtx

06:30PM TORNEO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (M) DESDE LA CUIDAD DEPORTIVA en vivo

FUTBOL X DENTRO: Fútbol sub-15, La Habana TTRFXD20190630

09:00PM FUTBOL INTERNACIONAL: Liga Italiana, Torino vs Lazio DIF

10:48PM JUDO INTERNACIONAL: Grand Prix de Judo Antalya 2019, Turquía (Carpeta NAS) TTRSATANTALYA4, T (0. 50) rtx

EDUCATIVO

08:30AM UPT: Mundo en Conflicto

09:30AM Educación Cívica 8vo: El papel de la responsabilidad en los adolescentes. 018

10:00AM Camino al futuro: Despedida (alojamiento y jardinería) 003

10:20AM Educación Plástica6to: Visita un lugar de interés visual. 002

10:50AM El reloj de la história 5to: “Dos etapas, una historia” 018

11:10AM Inglés 4to: Hasta pronto. 062

11:30AM RevistaFEEM: Temas abordados en el Consejo Resumen Provincial. NUEVO YANET 018

12:00PM Telecentros

01:00PM NTV

02:00PM Revista Pioneril secundaria Básica: Cosechando futuro NUEVO YANET 018

02:20PM Inglés 4to: Hasta pronto. 062

02:40PM Educación Plástica 6to: Visita un lugar de interés visual. 002

03:10PM Revista FEEM: Temas abordados en el Consejo Resumen Provincial.

03:30PM El reloj de la historia 5to: “Dos etapas, una historia” 018

03:50PM Si de aprender se trata 4to: ¡Llegan los ciclones! 004

04:10PM Deporte Cubano: Resumen. CONTUNUACION NUEVO

04:30PM Mirada de artista: RESUMEN DE LA TEMPORADA

05:00PM Telecentros

06:30PM Tengo algo que decirte Tema: Proyecto HERBISALUD

07:00PM Congruencias: ¿Qué opina del roll de la escuela y la familia en la educación de los hijos? 020

07:30PM Serie extranjera: Estrella viajera Cap. 8

08:00PM NTV

08:30PM Te invito al cine: Ciclo dedicado a la dirección cinematográfica: Rebeca Chávez 1

09:00PM Dosis Exacta: Título: Metocloropramida (069) Sinopsis: Una paciente que tiene tratamiento con metoclopramida y se le comienza a manifestar un tic nervioso. Ante la preocupación decide ir al médico donde conoce que sus síntomas eran causados por una reacción adversa al medicamento.

09:05PM Para leer Mañana: Ahmel Echevarría (Narrador, novelista y editor)

09:17PM Presencia: FRANK FERNÁNDEZ / PIANISTA Y MAESTRO DESTACADO DEL SIGLO XX.

09:30PM De Cierta Manera: DDT (1984) Categoría: Documental / Duración: 20’ Dir. Jorge Sotolongo Sinopsis: Recorre el proceso de creación e impresión del suplemento humorístico DDT. A partir de comentarios del público y de los caricaturistas de la publicación, empecinados en echarle DDT a todo lo que nos impida avanzar hacia una sociedad cada vez mejor. HORIZONTES (2004) Categoría: Animación / Duración: 3’ Dir. Adanoe Lima, Yemelí Cruz. Sinopsis: En una azotea se conocen dos personajes con sueños diferentes. SON 43 (2002) Categoría: Documental / Duración: 22’ Dir. Gloria Argüelles Sinopsis: Homenaje al núcleo fundacional de cineastas y viejos trabajadores en el 43 aniversario de la creación del ICAIC. EL ÁRBOL DE LA FIEBRE (Affair in Havana) (EEUU, 1957) Categoría: Ficción / Género: Drama Duración: 75’. Dir. Laslo Benedek. Int. Raymond Burr, Sara Shane, Lilia Lazo, John Cassavetes, Sergio Peña, Miguel Ángel Blanco, José Antonio Rivero Sinopsis: Un millonario norteamericano paralítico que vive en Cuba, hace amistad con un pianista que trabaja en el restaurante de un hotel en La Habana, a quien invita a su finca. Este es el amante de Lorna, su esposa. A través de un detective privado que ha contratado, el esposo se entera de la infidelidad y cuando ella solicita el divorcio, el magnate la amenaza con retirarle cualquier ayuda económica. Entre la pareja empieza un extraño juego de poder.

EDUCATIVO 2

09:00AM PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. ()

04:30PM PARA UN PRÍNCIPE ENANO PID T – Academia de skylander Cap. 3 She Ra y las Princesas del Poder Cap. 9 (Estreno)

05:30PM DE TARDE EN CASA PID T- Día mundial sin fumar Snp. Desde 1987 la OMS celebra el Día Mundial sin Tabaco o Día Mundial del no fumador dedicado a resaltar los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y promover políticas eficaces para reducir ese consumo. Por ello el programa estará dedicado a este dañino hábito para la salud.

06:30PM A CAPELLA PID T- Entrevista a Bod Dylan. Partes I. Entrevista realizada al emblemático cantautor norteamericano en los comienzos de una carrera q lo llevaría a ser distinguido como Premio Nobel. (Estreno)

07:00PM TODO MÚSICA PID T- Todo Música: Confidencias de pentagrama, un libro y una historia. Con Edesio Alejandro, Diminuto, María Victoria Rodríguez, Cándido Fabré, Pachy Naranjo y algunos de los artistas que intervinieron en el libro de Todo Música. (Estreno)

07:30PM PARÉNTESIS PID T- La curaduría y la Investigación en las Artes visuales contemporáneas Invitada: Sandra García Herrera Sinópsis: Una conversación con la joven curadora e investigadora de la Galería Galiano Sandra García Herrera. (Estreno)

08:00PM NOTICIERO NACIONAL PID T- El espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más importantes dentro y fuera de nuestra nación. ()

08:30PM NOTICIERO CULTURAL PID T- La información más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro archipiélago. ()

09:00PM TELESUR PID T- Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos

MULTIVISION

06:29AM CARTELERA

06:31AM HOLA CHICO Tira: Princesita Sofía, Lazytown.

07:16AM Kody Kapow TEMA: Parque acuático

07:27AM DOCUMENTAL Título: Grandes y feroces Sinopsis: Tierra muy antigua que capturó la imaginación y el deseo de los conquistadores y mineros. Durante siglo estas tierras han aterrado a los nativos por la cantidad de animales venenosos y atraídos por los occidentales por el deseo del descubrimiento y del oro.

08:10AM UTILISIMO CUERPO EN ARMONIA Tema: Técnicas de Yoga para calmar la ansiedad

08:34AM DOCUMENTAL Título: Expedición a lo desconocido. La leyenda de los vampiros Sinopsis: El arqueólogo Josh Gates viaja a Europa del Este para desenterrar la verdad sobre la existencia o no de los vampiros.

09:12AM VISIÓN FUTURO Tema: Alternativas en la lucha contra las bacterias

09:37AM DOCUMENTAL Título: Mascotas SOS Sinopsis: Documental sobre las atenciones clínicas cuando los animales están enfermos.

10:02AM D´CINE LÍMITE VERTICAL (VERTICAL LIMIT) EEUU. / AVENTURA / 2000 / T: 1: 59: 52 / DIR: MARTIN CAMPBELL INT: CHRIS O’DONNELL, BILL PAXTON, ROBIN TUNNEY Peter Garret es un joven fotógrafo deportivo que vive atormentado por el recuerdo de su padre, que sacrificó su vida durante una escalada para salvarlo a él y a su hermana Annie. Con los años, Annie se ha convertido en una experta escaladora que forma parte de un equipo de ascensión al K-2. Sin embargo, cuando un error en la previsión meteorológica provoca un grave accidente en el que se ve implicada, Peter decide arriesgar su vida junto a otros voluntarios para rescatarla. Premios 2000: Nominada Premios BAFTA: Mejores efectos especiales visuales 2000: Sociedad de Críticos de Phoenix: Mejores Efectos Visuales 2000: Satellite Awards: Nominada Mejores Efectos Visuales

12:00PM ASI ES CHINA Título: Marchar hacia el mar. El Jaolong explora el mar. Sinopsis: gracias a la ayuda de todo su pueblo china sigue avanzando por los caminos del crecimiento económico, por ello hoy en así es china veremos un poco de esta gran unión marchando hacia el mar.

12:30PM AIRES DE MEXICO Talento: Jary Franco / Raymax ft Juanes / Pandora / Vagon Chicano

12:42PM FACILISIMO Tira: Super Why, Dora y sus amigos.

01:26PM SERIE INFANTIL TICO Y SUS AMIGOS Cap. 5

01:50PM SERIE KIOTO DE MIS AMORES Y RENCORES Cap. 9

02:37PM VISIÓN FUTURO Tema: Alternativas en la lucha contra las bacterias

03:02PM DOCUMENTAL Título: Expedición a lo desconocido. La leyenda de los vampiros Sinopsis: El arqueólogo Josh Gates viaja a Europa del Este para desenterrar la verdad sobre la existencia o no de los vampiros.

03:40PM AIRES DE MEXICO Talento: Jary Franco / Raymax ft Juanes / Pandora / Vagon Chicano

04:01PM DOCUMENTAL Título: Grandes y feroces Sinopsis: Tierra muy antigua que capturó la imaginación y el deseo de los conquistadores y mineros. Durante siglo estas tierras han aterrado a los nativos por la cantidad de animales venenosos y atraídos por los occidentales por el deseo del descubrimiento y del oro.

04:44PM DOCUMENTAL RT Título: La dueña de la cueva. Sinopsis: una misteriosa figura femenina invade el lente del fotógrafo. Ella se encuentra en lo más profundo de una maravillosa y antigua cueva. ¿quién es esa mujer y por qué sigue en este lugar?

05:10PM SERIE INFANTIL TICO Y SUS AMIGOS Cap. 5

05:35PM HOLA CHICO Tira: Princesita Sofía, Lazytown.

06:20PM FACILISIMO Tira: Super Why, Dora y sus amigos.

07:06PM UTILISIMO CUERPO EN ARMONIA Tema: Técnicas de Yoga para calmar la ansiedad

07:30PM AIRES DE MEXICO Talento: Jary Franco / Raymax ft Juanes / Pandora / Vagon Chicano

08:01PM DOCUMENTAL Título: Expedición a lo desconocido. La leyenda de los vampiros Sinopsis: El arqueólogo Josh Gates viaja a Europa del Este para desenterrar la verdad sobre la existencia o no de los vampiros.

08:40PM SERIES COMO SALVARSE DE UN CRIME 5TA. Temp. Cap. 13

09:22PM SERIE CUERPO DE EVIDENCIA 3RA. Temp. Cap. 7

10:05PM SERIE KIOTO DE MIS AMORES Y RENCORES Cap. 9

11:01PM D´CINE LÍMITE VERTICAL (VERTICAL LIMIT) EEUU. / AVENTURA / 2000 / T: 1: 59: 52 / DIR: MARTIN CAMPBELL INT: CHRIS O’DONNELL, BILL PAXTON, ROBIN TUNNEY Peter Garret es un joven fotógrafo deportivo que vive atormentado por el recuerdo de su padre, que sacrificó su vida durante una escalada para salvarlo a él y a su hermana Annie. Con los años, Annie se ha convertido en una experta escaladora que forma parte de un equipo de ascensión al K-2. Sin embargo, cuando un error en la previsión meteorológica provoca un grave accidente en el que se ve implicada, Peter decide arriesgar su vida junto a otros voluntarios para rescatarla. Premios 2000: Nominada Premios BAFTA: Mejores efectos especiales visuales 2000: Sociedad de Críticos de Phoenix: Mejores Efectos Visuales 2000: Satellite Awards: Nominada Mejores Efectos Visuales

01:01AM DOCUMENTAL Título: Grandes y feroces Sinopsis: Tierra muy antigua que capturó la imaginación y el deseo de los conquistadores y mineros. Durante siglo estas tierras han aterrado a los nativos por la cantidad de animales venenosos y atraídos por los occidentales por el deseo del descubrimiento y del oro.

01:44AM VISIÓN FUTURO Tema: Alternativas en la lucha contra las bacterias

02:10AM UTILISIMO CUERPO EN ARMONIA Tema: Técnicas de Yoga para calmar la ansiedad

02:33AM AIRES DE MEXICO Talento: Jary Franco / Raymax ft Juanes / Pandora / Vagon Chicano

02:45AM SERIE KIOTO DE MIS AMORES Y RENCORES Cap. 9

03:31AM ASI ES CHINA Título: Marchar hacia el mar. El Jaolong explora el mar. Sinopsis: gracias a la ayuda de todo su pueblo china sigue avanzando por los caminos del crecimiento económico, por ello hoy en así es china veremos un poco de esta gran unión marchando hacia el mar.

04:01AM DOCUMENTAL Título: Historias de grandes felinos Sinopsis: Las personas describen el Maisamora como un jardín del Edén o el país de Dios, nosotros los llamaríamos un reino de depredadores o un reino del león.

04:48AM DOCUMENTAL Título: Expedición a lo desconocido. La leyenda de los vampiros Sinopsis: El arqueólogo Josh Gates viaja a Europa del Este para desenterrar la verdad sobre la existencia o no de los vampiros.

05:26AM SERIE CUERPO DE EVIDENCIA 3RA. Temp. Cap. 7

06:08AM AIRES DE MEXICO Talento: Jary Franco / Raymax ft Juanes / Pandora / Vagon Chicano

CANAL CLAVE

09:00AM CUBANOS EN CLIP PID-65063 T- CUBANOS EN CLIP 97 Yasser Ramos Erick Machado G-Rowell Feat Ruben Cimafunk Adrian Berazain Pupy Y Los Que Son Son

09:30AM ENTRE CLAVES Y CORCHEAS PID T- ()

10:00AM COLECCIÓN SALSERA 114 PID T- Yordano y El Hermano– Ángel Manuel ysu Rin – Osaíndel Monte_– Diego Morán –“ Peruchín—“DESCARGA EN FAMILIA”—Cuba Roberto Fonseca— “Afromambo” —Cuba

10:30AM CUBANÍSIMOS PID- 50776 T-1. 01. 01 CHARANGA LATINA *1RA P*

12:00PM CUBANOS EN CLIP 137 PID T- Ray Fernández Luis Barbería Feat-Alexander Abreu Rubén y Gabi QVA Libre Christian & Rey Adrián Berazaín y Silvio Rodríguez Yumurí y sus Hermanos Raciel Alejandro Alex Duvall& Chacal JG Laura y Septeto de la Trova Santiaguera Annie Garcés D´Corazón Efrain Galindo El Cepe MC ()

01:00PM MEGACLIP PID-52062 T-55. 17 Mega Clip 003 ()

02:00PM COLECCIÓN SALSERA 114 PID T- yordanoy El Hermano Ángel Manuel ysu Rin Osaíndel Monte Diego Morán Peruchín Roberto Fonseca

02:30PM RETRO MÚSICA PID T- DISCOTECA PARTE 3 TECNOTRONI, ACE OF BASE, ALEXIA, LADY VIOLET, LA BOUCHE, SCATMAN JOHN, HADDAWAY ()

03:30PM ENTRE CLAVES Y CORCHEAS PID T- 04:00PM CUBANOS EN CLIP PID-65063 T- CUBANOS EN CLIP 97 Yasser Ramos SONGO CERRAO Erick Machado ÁNGEL & YO QUERÍA G-Rowell Feat Ruben LUNÁTICO Cimafunk PONTE PA LO TUYO Adrian Berazain MALO CONOCIDO Pupy Y Los Que Son Son NADIE SE LAS SABE TODAS

04:30PM CUBANÍSIMOS PID50776 T-1. 01, 01 CHARANGA LATINA *1RA P* ()

05:30PM AIRES DE MEXICO PID T- Programa 168 ()

05:45PM NUESTRA CANCION PID T- ()

06:00PM RETRO MÚSICA PID T- DISCOTECA PARTE 3 TECNOTRONI, ACE OF BASE, ALEXIA, LADY VIOLET, LA BOUCHE, SCATMAN JOHN, HADDAWAY ()

07:00PM CUBANOS EN CLIP 137 PID T- Ray Fernández PÍDELO TODO MUJER Luis Barbería Feat-Alexander Abreu Rubén y Gabi QVA Libre Christian & Rey Adrián Berazaín y Silvio Rodríguez Yumurí y sus Hermanos Raciel Alejandro Alex Duvall& Chacal JG Laura y Septeto de la Trova Santiaguera Annie Garcés D´Corazón Efrain Galindo El Cepe MC ()

08:00PM MEGACLIP PID T- 8 Twenty One Pilots, One Republic con Logic, Backstreet Boys, Clean Bandit con Marina ()

09:00PM COLECCIÓN SALSERA PID T- Yordanoy El Hermano Ángel Manuel ysu Rin Osaíndel Monte Diego Morán Peruchín Roberto Fonseca ()

09:30PM ENTRE CLAVES Y CORCHEAS PID T- ()

10:00PM PASOS PID T- TÍTULO: BODAS DE SANGRE. Ballet Flamenco de Antonio Gades y Carlos Saura / Compañía “Antonio Gades” (España) . Una novia escapa con su amante el día de su boda. El novio sigue a ambos y tiene lugar una pelea de navajas. Los rivales se apuñalan y la única boda que se lleva a cabo es el enlace de sus destinos en la muerte. Refleja las sombrías pasiones que derivan en celos, la persecución y en el trágico final. El amor se destaca como la única fuerza que puede vencer

CANAL CARIBE

01:00AM NTV DEL MEDIODIA.

02:00AM ZONA DE CONFLICTO. Ghana.

02:30AM SEÑAL DE RUSIA TODAY.

03:00AM REVISTA INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30AM TELESUR NOTICIAS.

06:00AM ENLACE NACIONAL. Matanzas.

06:30AM NOTICIERO CULTURAL.

07:00AM MESA REDONDA.

08:00AM NTV EMISION ESTELAR.

08:30AM CODIGO VERDE.

08:45AM NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales.

09:00AM 9no INNING. Espacio de análisis e información deportiva.

09:30AM JUSTO EN LA DIANA.

10:00AM HISPANTV. IRAN HOY.

10:30AM CARIBE Noticias.

10:40AM EL TIEMPO EN EL CARIBE. (Información meteorológica de la región)

10:45AM NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales.

11:00AM ARTE 11.

11:30AM CARIBE Noticias.