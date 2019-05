CUBAVISION

06:30AM REVISTA BUENOS DÍAS

08:57AM EN LA MAÑANA SU CARTELERA

09:00AM LUCAS Talentos: Nube Roja, Cimafunk, Charlie Salgado, Diana Fuentes, Revé. TCVLUC 190526

10:00AM ENTRE TU Y YO Isabel Santos. Destacada y popular actriz cubana que ha desarrollado una intensa y exitosa carrera en la televisión, el teatro, la radio y el cine.

10:45AM CUANDO UNA MUJER Título: “Humillación” Sinopsis: Violencia sicológica de la mujer hacia el hombre debido a su desventaja económica.

11:00AM NOVELA HERMANITAS CALLE CAP 45 TCVNOV Hermanitas CallesCAP 45TX

11:45AM ENTORNO Entorno al Caribe 3 Disco: ENT Sinopsis: DESDE EL NORTE DE COSTA RICA SE ENCUENTRA otro paisaje caribeño. Desde Nicaragua hasta el norte de Honduras se encuentran los cayos misquitos. Allí no sólo las playas hacen de ésta una región única. Existen algunas gigantes separadas del mar Caribe por dunas e islotes. En esta zona el agua dulce se encuentra en el mar. -esta enorme masa de ríos y lagunas se extiende a más de 23 mil km. cuadrados conformando la mayor área de humedales del Caribe. -esta es una zona visitada por miles de pájaros. A medida que retroceden las aguas de la estación de las lluvias quedan al descubierto gran número de cangrejos y otros crustáceos, un banquete para los visitantes invernales. estos vendrán desde América del norte en busca de alimento

12:00PM AL MEDIODIA

01:00PM NOTICIERO DEL MEDIODIA

01:57PM EN LA TARDE SU CARTELERA

02:00PM SENDEROS DEL OESTE TVS SDO0527 GLORIOSOS CAMARADAS Título original: The Glory Guys USA / 1965 / 112 min. / Western / Romance / Subtitulada / Color / Estreno Reparto: Tom Tryon, Harve Presnell, Senta Berger, Michael Anderson Jr. El capitán Harold se incorpora al tercer regimiento de Caballería, en Fort Doniphan. El general McCabe, comandante del fuerte, pretende aniquilar a los indios sioux, a pesar de que las órdenes del gobernador son obligarlos a permanecer en las reservas. Pero este ambicioso general está dispuesto a sacrificar a sus hombres con tal de obtener una victoria que lo catapulte a la gloria. Sam Peckinpah empezó el rodaje, pero fue sustituido por Arnold Laven. Completamiento: Próximamente: Apaches Comentario: Gloriosos camaradas

04:00PM NOTICIERO ANSOC

04:15PM TIN MARIN TVCTMA0527 Clip 131 Jaime y sus tentáculos: Conozcan al nuevo Erwin Chuck Choice: El dingo oscuro y sal y huella La canción de los planetas T: 24’10

04:45PM PIRLIMPIMPIM Programa 83 Sinopsis: Pedrito, Narizinha y Emilia aprenden, juegan y se divierten con los personajes de la granja y sus visitantes. Historias al revés (2º episodio) Disco:

05:15PM EL CHIRIBITIL Título: Castillos Sinopsis: Es un programa donde se canta, se narran cuentos, se declaman poesías para recrear el tema de los castillos. “Cómo se dibuja un castillo” es el título de la poesía que da comienzo a esta emisión que cuenta además con un hermoso cuento y la sección de manualidades, que enseña cómo hacer un castillo con materiales desechables. Disco:

05:30PM ABRACADABRA SOPA DE PALABRAS Título: Trombón Sinopsis: Armonía y Petra quieren aprender a tocar un instrumento musical, pero no se deciden por ninguno. Masiel también quiere aprender. Un músico invitado que llega les sugiere a las tres el trombón y comienza las clases de música. Jácara les hace la historia del trombón. Todos terminan en una fiesta. Disco:

05:57PM ESTE DÍA

06:00PM QUEDATE CONMIGO Título: De la escuela y el uniforme Sinopsis: El uso correcto del uniforme es imprescindible para los jóvenes estudiantes, por eso hablamos de este tema en quédate conmigo. Invitado: casabe Música: Casabe: On fire; Leoni Torres y Gilberto Santa Rosa: No puedo parar Disco:

06:30PM NOTICIERO CULTURAL

07:00PM MESA REDONDA

08:00PM NTV

08:27PM EN LA NOCHE SU CARTELERA

08:30PM VIVIR DEL CUENTO Amigos que Matan T: Guión: Jaime Fort Sinopsis: Para subsanar la enemistad que ha surgido entre Pánfilo y Chequera producto de una indiscreción sobre un padecimiento de Pánfilo, Chequera y Cachita idean un plan que involucra una acción delictiva que se está cometiendo en el barrio. VDC Amigos que Matan

09:00PM NOVELA MAS ALLA DEL LIMITE CAP 37 T-CV-NOC Cap. 37-Más Allá del Límite

09:45PM PISO 6 Frasis, Ruy López –Nussa, La Tabla, Tony Ávila. TCVPI6 190527

10:15PM TELECINE EL JOVEN KARL MARX TVCTELECINE0527 Le jeune Karl Marx Francia / 2017 / 112´ / Estreno / Drama / Color / Subtítulos en español Dir: Raoul Peck Reparto: August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps, Olivier Gourmet Los primeros años de Karl Marx, Friedrich Engels y Jenny Marx, entre París, Bruselas y Londres.

12:15AM CARIBE NOTICIAS

12:40AM EN LA MADRUGADA SU CARTELERA

12:45AM SERIE EXTRANJERA CSI CAP 10 TCVSER CSI CAP 10TX

TELECINE (Pensando en 3D) EL CASCANUECES Y LOS CUATRO REINOS The Nutcracker and the Four Realms. Título original 2018 / 99 min / Estados Unidos / Aventura Fantástica / subtitulado al español / estreno Dirección: Lasse Hallström, Joe Johnston Reparto: Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman Versión de “El cascanueces”. Todo lo que Clara quiere es una llave que abre una caja que contiene un regalo muy valioso de su madre fallecida. En la fiesta anual de los Drosselmeyer encuentra una pista que le lleva a la llave, pero ésta desaparece en un mundo paralelo. Allí Clara conocerá a un soldado llamado Phillip, a una banda de ratones y a los que rigen los Tres Reinos: la Tierra de los Copos de Nieve, la Tierra de las Flores y la Tierra de los Dulces. Clara y Phillip tendrán que enfrentarse al Cuarto Reino, donde reside la cruel Madre Ginger, para recuperar la llave y poder devolver la armonía al mundo. Completamiento: 10 Antiguos legados humanos (0: 17: 10)

TELECINE (CINE DEL RECUERDO) MIS TARDES CON MARGARITA La tête en friche título original Clasificación: CA-3 Lenguaje de adultos. Violencia FRANCIA / 2010 / 1: 18: 57 / comedia dramática / reposición / a color / subtitulado en español Director: Jean Becker Intérpretes: Gérard Depardieu, Gisèle Casadesus, Maurane, Patrick Bouchitey (Basado en el libro homónimo de Marie-Sabine Roger) . Germain Chazes es un hombre maduro y obeso, instalado en el jardín de su madre, cuya vida transcurre entre el café y el parque público. Todos lo consideran un retrasado feliz, hasta que una anciana culta le devela el universo de los libros y las palabras. Desde ese momento, su relación con los demás y consigo mismo cambia sensiblemente. Completamiento: Museo Tyssen: Un paseo por el arte (0: 32: 34) / Islas Kuriles: el archipiélago de los 100 volcanes (0: 04: 59)

NOVELA HERMANITAS CALLE CAP 46 TCVNOVHERMANITASCALLE

TELEREBELDE

09:00AM HIMNO APERTURA

09:01AM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EST 20190527 1951 Primeras transmisiones por TV de fútbol en Cuba En el acontecer deportivo un día como hoy de mil 951 por primera vez se transmite fútbol por la naciente televisión en Cuba. Durante un encuentro entre los equipos «Marianao» e «Iberia» del campeonato profesional cubano, la CMQ TV hace las primeras pruebas para llevar a las pantallas este deporte. La semana siguiente se transmitió el juego entre «Centro Gallego» y «Marianao» y a partir de entonces todos los programas dominicales fueron televisados hasta la última fecha de esa temporada. 1962 Se realiza Festival Náutico en La Habana Se realiza en el litoral habanero un festival náutico, organizado en saludo al octavo Festival Mundial de Juventudes, que tendría lugar aquel año. La atractiva jornada contó con regatas de velas en las modalidades de snipe y estrella, en las que intervinieron los clasificados cubanos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Kingston, así como demostraciones de remos, kayaks, lanchas de velocidad y esquí acuático. El público asistente pudo disfrutar de modalidades deportivas poco difundidas entonces en el país. 2007 Domina Cuba Panamericano de judo 2007 Cuba domina el trigésimo primer Campeonato Panamericano de Judo, disputado en la ciudad canadiense de Montreal, al obtener 8 medallas de oro, 3 de plata y 4 de bronce. Por los cubanos se coronaron Yordanis Arencibia, Oscar Cárdenas y Oreidis Despaigne en la rama varonil, mientras que por las damas subieron a lo más alto del podio Yanet Bermoy, Sheila Espinosa, Driulis González, Ibis Dueñas e Idalis Ortiz.

09:04AM CARTELERA DEPORTIVA

09:05AM SÚMATE TTRSUM 17

09:10AM SWING COMPLETO: Serie nacional de béisbol sub 23, estadísticas, informaciones y mejores jugadas TTRSWC20190524 rtx

09:45AM DEPORCLIC TTRDPC

10:00AM VALE 3: NBA, Raptors vs Bucks juego 4, T () TTRVL320190526 rtx

12:00PM MERIDIANO DEPORTIVO (EN VIVO)

12:30PM JUDO INTERNACIONAL: Grand Prix de Judo Antalya 2019, Turquía (Carpeta NAS) TTRSATANTALYA1, T (0. 37)

01:08PM MUNDIAL DE SKY: Mundial Sky Australia, T (0. 37) , TTRMUNDSKYAUSTRIA (Carpeta de patinaje)

01:45PM ANTESALA en vivo

02:00PM SERIE NACIONAL DE BEISBOL SUB 23, La Habana vs Pinar del Río, estadio Latinoamericano, en vivo.

CICLISMO INTERNACIONAL: Copa Mundial de Ciclismo de Pista en Milton Canadá, T (1. 01) , TTRCANADA2

05:59PM CARTELERA DEPORTIVA

06:00PM NND en vivo

06:27PM ESTOCADA AL TIEMPO TTR EST 20190527 rtx

06:30PM GLORIAS DEPORTIVAS: Denia Betancourt (karate) TTRGDPDENIA BETANCOURT

07:00PM SÚMATE TTRSUM 17 rtx

07:05PM AL DURO Y SIN GUANTE: Taekwondo TTRADG20190527

08:05PM BALONCESTO INTERNACIONAL: Raptors vs Bucks juego 4, T ()

09:32PM FUTBOL INTERNACIONAL: Final Copa Alemana, Leipzig v

EDUCATIVO

08:30AM UPT: Mundo en Conflicto

09:30AM Educación artística7mo: Lo que se oye y se baila hoy. 004

10:00AM Al mundo laboral: Despedida. 018

10:20AM Educación Plástica 2do: 016

10:50AM El reloj de la Historia 6to: “De amar las glorias pasadas” 018

11:10AM Inglés 5to: Hasta pronto. 040

11:30AM Historia en imágenes Cuba: Lázaro Peña. Líder de la clase obrera. 016

12:00PM Telecentros

01:00PM NTV

02:00PM Para ti maestro: El uso de los productos Cinesoft apara el desarrollo de las clases.

02:20PM Inglés 5to: Hasta pronto. 040

02:40PM Educación Plástica 2do: 016

03:10PM Con tus Manos: Técnico ferroviario. 005

03:30PM El reloj de la Historia 6to: “De amar las glorias pasadas” 018

03:50PM Revista Pioneril (Primaria) : Pensando en mi futuro. 018

04:10PM Cartelera Escolar: Semana 36 del 27 al 1ro de junio.

04:30PM Historia en imágenes Cuba: Lázaro Peña. Líder de la clase obrera. 016

05:00PM Telecentros

06:30PM REVISTA TENGO ALGO QUE DECIRTE Tema: La orientación vocacional: Formación de futuros profesionales. Sinopsis: Se hablará sobre una correcta orientación vocacional y de las consecuencias que trae consigo en ese futuro profesional.

07:00PM Ecos: UN PALACIO DE TODOS

07:30PM Serie extranjera: Estrella viajera Cap. 5

08:00PM NTV

08:30PM Dialogo Abierto:

09:00PM Bravo: Mozart Opera Rock (Segunda parte)

10:00PM La Otra Mirada: ARTE CONTEMPORANEO

Cierre Mesa Redonda (rtx)

EDUCATIVO 2

09:00AM PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. (En Vivo)

04:30PM PARA UN PRÍNCIPE ENANO PID T –

Enredados Cap. 4 Star Wars Rebel Cap. 12 (Estreno)

05:30PM DE TARDE EN CASA PID T-

La nutrición en la 3ra edad Programa dedicado a la correcta alimentación en nuestros abuelitos de la casa.

06:30PM SIGNOS BIENAL DE LA HABANA 8VO PID T-

07:00PM ONDA RETRO PID T-

De unos y de Otros Parte III Sinopsis: Seguimos con la serie de programas que intentan ser un abanico de posibilidades musicales para los gustos más exigentes. Canciones: Lonely boy (Andrew Gold) Ain`t no sunshine (Bill Wither) My life, She`s got a way (Billy Joel) (Estreno)

07:30PM MÁS QUE DOS PID T-

Museo de la Ciudad. ()

08:00PM NOTICIERO NACIONAL PID T-

El espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más importantes dentro y fuera de nuestra nación. ()

08:30PM NOTICIERO CULTURAL PID T-

La información más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro archipiélago. ()

09:00PM PROGRAMACIÓN DE TELESUR PID T-

Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más tema

MULTIVISION

06:29AM CARTELERA

06:31AM HOLA CHICO Tira: Miss Moon, Mickey sobre ruedas, Chuck’s Choic

07:14AM Kody Kapow Título: Baloncesto Kapow

07:25AM DOCUMENTAL Título: Islas Indómitas. Islas Malvinas Sinopsis: Las islas Malvinas son uno de los secretos más bien guardados de la naturaleza, montañas y costas jamás explotadas por el ser humano permiten que la vida salvaje se desarrolle con todo su esplendor.

08:12AM UTILISIMO FIESTA EN CASA Tema: Amor

09:26AM SIENTE EL SABOR Abuelita linda Tema: Cochinito Pibit

12:00PM ASI ES CHINA Título: Una gran vía. Avanzando juntos. Sinopsis: todos dicen que en la unión está la fuerza y en china más todavía. Gracias a la ayuda de todo su pueblo este país sigue avanzando por los caminos del crecimiento económico, por ello hoy en así es china veremos un poco de esta gran unión. .

12:30PM ANTES Y DESPUES Talento: PAPA ROACH

12:38PM FACILISIMO Tira: Jack y los piratas, Rusty Rivets, Art Attack

01:47PM SERIE KIOTO DE MIS AMORES Y RENCORES Cap. 6

04:48PM ENTREVISTA RUSIA TODAY Título: Fernando Funes, científico y agro ecólogo cubano. Sinopsis: pasa el rato con Fernando Funes, científico y agro ecólogo cubano. Conoce un poco más de su vida personal y profesional en entrevista.

05:42PM HOLA CHICO Tira: Miss Moon, Mickey sobre ruedas, Chuck’s Choic

06:25PM Kody Kapow Título: Baloncesto Kapow

06:36PM FACILISIMO Tira: Jack y los piratas, Rusty Rivets, Art Attack

07:23PM MATERIAL LATINOAMERICANO Título: El rostro del ecuador. Pueblo negro de esmeraldas, la tunda. Sinopsis: las visiones son personajes mitológicos de la cultura negra de esmeraldas, representan los valores que hay que conservar. La tunda es una de esas visiones que conviven con la gente en forma mágica y cotidiana.

08:49PM SERIE INSTINTO 1a. Temp. Cap. 2

03:16AM ASI ES CHINA Título: Una gran vía. Avanzando juntos. Sinopsis: todos dicen que en la unión está la fuerza y en china más todavía. Gracias a la ayuda de todo su pueblo este país sigue avanzando por los caminos del crecimiento económico, por ello hoy en así es china veremos un poco de esta gran unión.

03:46AM DOCUMENTAL Título: Grandes felinos Sinopsis: Supremo depredador, con una visión que puede penetrar hasta lo más profundo y oídos que detectan todo, el gato perfecto. . . y la mayoría de las veces nadie se entera de que él está observando.

CANAL CLAVE

09:00AM CUBANOS EN CLIP PID-64503 T-

CUBANOS EN CLIP 94 Alabao Qva Libre Junior Romero Y Su Sello Cubano Gaston Joya Feat Bobby Carcasses Havanos Cuba Celestino Esquerré Julio Kaiser

09:30AM EL PERFIL PID-4440 T Imagine Dragons ()

10:00AM MOVIENDO CE2-CLAVE-MO PID58135 T-

10:30AM CON CIERTOS PREFERIDOS PID-3505 T- LARA FABIAN FRANCIA ()

12:00PM CUBANOS EN CLIP 134 PID T- David Torrens y Kelvis Ochoa Ángel Yos Wil Campa Ft Papi Lacho Lizandra Porto Vocalité Descemer Bueno ft Pavel Núñez Los Hermanos Salazar y La Cubanísima Sonash Cimafunk Luis Franco Habana Swing Boni y Kelly ft. Victor Manuelle Papushi Ft. Juana Bacallao Celestino Esquerré Elito Revé

01:00PM MEGACLIP PID-52775 T-1. 00. 01 Mega Clip 006 ()

02:00PM MOVIENDO PID58135 T- CE2-CLAVE-MO-

02:30PM PERFILES PID T- Niurka Reyes ()

03:00PM TODO MUSICA PID T- Caminos musicales en Cuba: Habana Band, el Septeto Santiaguero, Michel Herrera, y Julio Montoro.

03:30PM EL PERFIL PID- 4440 T- Imagine Dragons ()

04:00PM CUBANOS EN CLIP PID T- CUBANOS EN CLIP 94 Alabao Qva Libre Junior Romero Y Su Sello Cubano Gaston Joya Feat Bobby Carcasses Havanos Cuba Celestino Esquerré Julio Kaiser

04:30PM CON CIERTOS PREFERIDOS PID T- CHRIS BOTTI IN LIVE VA ()

06:00PM TODO MUSICA Caminos musicales en Cuba: Habana Band, el Septeto Santiaguero, Michel Herrera, y Julio Montoro. PID T- CUBANOS EN CLIP 30MTS

06:30PM PERFILES PID T- Arlenys Rodríguez ()

07:00PM CUBANOS EN CLIP PID T- 134 David Torrens y Kelvis Ochoa Ángel Yos Wil Campa Ft Papi Lacho Lizandra Porto Vocalité Descemer Bueno ft Pavel Núñez Los Hermanos Salazar y La Cubanísima Sonash Cimafunk Luis Franco Habana Swing Boni y Kelly ft. Victor Manuelle Papushi Ft. Juana Bacallao Celestino Esquerré Elito Revé

08:00PM MEGACLIP MEGA CLIP 006 PID-52775 T-01. 00. 01

09:00PM MOVIENDO CE2-CLAVE-MO PID-58135 T- ()

09:30PM EL PERFIL PID-4440 T- Imagine Dragons

10:00PM DOCUMENTAL PID T- Amaury. Bardo Narra la realización y producción del disco Bardo, del cantautor Amaury Pérez.

11:30PM DOCUMENTAL PID T Carta de Provincia. Lázaro García Homenaje a la vida y obra del cantante cubano Lázaro García ()

CANAL CARIBE

01:00AM NTV DEL MEDIODIA.

02:00AM ESTACION CARIBE. Feria de Portobelo.

02:30AM SEÑAL DE RUSIA TODAY.

03:00AM REVISTA INFORMATIVA EN TIEMPO REAL.

05:30AM TELESUR NOTICIAS.

06:00AM ENLACE NACIONAL. La Habana.

06:30AM NOTICIERO CULTURAL.

07:00AM MESA REDONDA.

08:00AM NTV EMISION ESTELAR.

08:30AM MUNDO WEB.

08:00AM NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales.

09:00AM 9no INNING. Espacio de análisis e información deportiva.

09:30AM EL MUNDO AHORA. Noticiero internacional.

10:00AM DOMINIO CUBA. La 3G.

10:30AM CARIBE Noticias.

10:40AM EL TIEMPO EN EL CARIBE. (Información meteorológica de la región)

10:45AM NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales.

11:00AM ARTE 11. Compendio informativo cultural.

11:30AM CARIBE Noticias.