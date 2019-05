Cartelera de la TV Cubana

De unos y de Otros Parte II Sinopsis: Por estos días estamos haciendo gala de diversidad musical. Con una serie de programas que incluyen artistas, estilos y canciones variadas en un intento de complacer variados gustos a la vez. Canciones: It`s too Late, Will you Love me Tomorrow, Up on the Rock (Carole King) Hot blooded, Waiting for a girl like you, I want to know what love is (Foreinger (Estreno)