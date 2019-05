Cartelera de la TV Cubana

05:30PM ALANIMO Título: ¡Saludables y musicales! Sinopsis: Referencia a la importancia de tener buenos hábitos para estar saludables; énfasis en la buena alimentación; el ejercicio físico y el no consumo de bebidas alcohólicas o drogas Música: El resfriado Videos animados ICAIC El desayuno Que come, que dice Capitulo 1 Don lagartijo Lidis Lamoru La muelita Estrella Soto Prov. : Cienfuegos Comicucho Payaso Lokimundo El duende dulce y el duende amargo Cascabelito Hay que comer para crecer Solfa Sonríe a la vida Trío Mayabin- María Karla, Adriana Castillo, Gabriela Álvarez Disco:

TELECINE (HISTORIA del cine) DOCE AL PATÍBULO The Dirty Dozen Estados Unidos / 1967 / 145´ / Drama Bélico / Estreno / Color / Subtítulos en español Dir: Robert Aldrich Reparto: Lee Marvin, Charles Bronson, John Cassavetes, Ernest Borgnine El comandante Reisman es un oficial estadounidense que se ha distinguido por su valor en la campaña de Italia, durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, su mayor virtud no es la disciplina; de ahí que las relaciones con sus superiores sean más bien tensas. Sin embargo, debido a su brillante historial militar, no dudan en encargarle una misión suicida: asaltar una fortaleza nazi y matar a sus ocupantes, todos ellos altos mandos del régimen. Para ello tendrá que someter a un durísimo adiestramiento a doce presidiarios. No necesita completamiento