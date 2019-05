Cartelera de la TV Cubana

03:30PM LENTE JOVEN ANIMACIÓN SOBRE CELULOIDE (MUESTRA JOVEN 2019) Dale Play PARLOR TRICKS IS IT TRUE BLONDES HAVE MORE FUN GODS ALWAYS BEHAVE LIKE THE PEOPLE WHO MAKE THEM URDIMBRE Y TRAMA SONÁMBULA Intervenciones artísticas directas con pintura y objetos punzantes sobre los fotogramas de celuloides de 16 mm, que dialogan con las obras originalmente registradas en estos rollos. Plano y Contraplano Dinorah de Jesús Rodríguez, artista