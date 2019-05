Cartelera de la TV Cubana

09:00AM TREN DE MARAVILLAS VECINOS INVASORES Título original: Over the Hedge Estados Unidos / 2006 / 84 min. / Comedia | Cómic / rtx / color / doblada Dirección: Tim Johnson, Karey Kirkpatrick Reparto: Animación Cuando R. J. (un travieso mapache estafador) , Verne (una tímida tortuga) , y sus amigos del bosque descubren que alguien ha construido unas casas en su territorio, la primera reacción de la tortuga es meterse en su caparazón y retroceder, pero el mapache oportunista se da cuenta de las posibilidades que ofrecen sus nuevos e ingenuos vecinos. Verne y R. J. formarán una inesperada asociación mientras aprenden a coexistir con este extraño mundo llamado “urbanización”, e incluso a explotarlo. Completamiento: Estación Había una vez: Gato con botas Estación Animados: George de la selva. Cap. 2: Gorila se vuelve gorila Estación Saber: ¿Cómo usar el diccionario? Estación Animados: Backyardigan en El bandido del oeste

03:15PM PENSANDO EN 3D EL CASCANUECES Y LOS CUATRO REINOS The Nutcracker and the Four Realms. Título original 2018 / 99 min / Estados Unidos / Aventura Fantástica / subtitulado al español / estreno Dirección: Lasse Hallström, Joe Johnston Reparto: Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman Versión de “El cascanueces”. Todo lo que Clara quiere es una llave que abre una caja que contiene un regalo muy valioso de su madre fallecida. En la fiesta anual de los Drosselmeyer encuentra una pista que le lleva a la llave, pero ésta desaparece en un mundo paralelo. Allí Clara conocerá a un soldado llamado Phillip, a una banda de ratones y a los que rigen los Tres Reinos: la Tierra de los Copos de Nieve, la Tierra de las Flores y la Tierra de los Dulces. Clara y Phillip tendrán que enfrentarse al Cuarto Reino, donde reside la cruel Madre Ginger, para recuperar la llave y poder devolver la armonía al mundo. Completamiento: Serie vértigo de Tunasvisión “El vértigo de Alfred J. Hitchcock” Corto animado “Kitbull” Material “Detrás de las cámaras – El regreso de Mary Poppins” Material “Te acuerdas de. . . quién engañó a Roger Rabbit” Serie animada Larva “Spider- larva” Video clip de Liuba María Hevia y Los Van Van “De monte y ciudad”