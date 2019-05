Cartelera de la TV Cubana

Pie Grande (Small foot) EEUU / AVENT / COM Dirección: Karey Kirk, Jason Reisig Sinopsis: “Smallfoot” da un giro a la leyenda de Bigfoot cuando un Yeti joven y listo se encuentra con algo que pensaba que no existía: un ser humano. La noticia de este “humano” le trae la fama y la oportunidad de conseguir a la chica de sus sueños. Asimismo, provoca una conmoción en la sencilla comunidad de Yetis al preguntarse qué otras cosas pueden existir más allá de su aldea nevada. (Rtx)

Proyección del filme Un corte final para Orson: 40 años en la fabricación dirigida por el cineasta Ryan Suffern. Sección Noticias del Documental Un corte final para Orson: 40 año en la fabricación (A Final Cut for Orson: 40 years in the Making) (Estados Unidos, Sinopsis: Un documental que detalla el celo de los cineastas dedicados a concluir el último largometraje de Orson Welles, Al otro lado del viento. Se trata de un documental de autor, y no de un simple making of sobre el arduo proceso de 40 años que llevó la recuperación y finalización de la película final de legendario director Orson Welles