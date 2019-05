10:00AM SERIE DE ARTE 7 TVCSERIECAP180531 Serie: EL BUEN DOCTOR – CAPITULO 18 – FIN TEMPORADA 2 THE GOOD DOCTOR (Titulo Original) Capítulo 18: Trampolín (The Good Doctor: Trampoline) EEUU. / 2019 / 43 Min. / Drama / estreno / color / subtitulado al español Dir: David Shore Int: Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas Sinopsis: Tras una pelea en un bar, el Dr. Shaun Murphy busca tratamiento en St. Bonaventure, el Dr. Alex Park y la Dra. Audrey Lim no están de acuerdo con los síntomas postoperatorios de una mujer mayor. Mientras tanto, el Dr. Neil Meléndez y la Dra. Lim hacen público su romance, y el Dr. Aaron Glassman continúa buscando una relación con un buen amigo.

10:45AM VALE LA PENA Título: A MI NO ME GUSTA PERDER! Sinopsis: El éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca. Zona de Intercambio TCVVLP no me gusta perder.