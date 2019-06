Cartelera de la TV Cubana

03:15PM PENSANDO EN 3D TVCPE30601 INDLOVE, EL INDOMABLE Phoenix Wilder and the Great Elephant Adventure (An Elephant`s Journey) . Título original 2017 / 90 min / Canadá / Aventuras / subtitulado al español / estreno Dirección: Richard Boddington Reparto: Elizabeth Hurley, Sam Ashe Arnold, Tertius Meintjes, Hlomla Dandala Un niño huérfano y un elefante se alían para derrotar al sindicato de caza furtiva de elefantes. Completamiento: Serie animada Larvas “Larvatar 1” Corto animado “Tiempo de vida: Una historia de Pac Man” Corto animado “La bella durmiente de la abuelita o Grimms” Corto animado “Fuera de vista” Corto animado “Operado con monedas” Serie de Tunas Visión Vértigo “El vértigo de Alfred J. Hitchcock – II” Video clip de la orquesta Olympus “Los niños queremos la paz”